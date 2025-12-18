為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲雪梨海灘槍擊案後 總理宣布強化仇恨言論法

    2025/12/18 12:10 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯今（18）日表示，政府將大幅加強仇恨言論法，並取消或拒絕散播「仇恨和分裂」人士的簽證。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯今（18）日表示，政府將大幅加強仇恨言論法，並取消或拒絕散播「仇恨和分裂」人士的簽證。（路透）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（18）日表示，政府將大幅加強仇恨言論法，並取消或拒絕散播「仇恨和分裂」人士的簽證。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，艾班尼斯14日公布的新計畫，包括對宣揚暴力的宗教人士和領袖加重仇恨言論罪的處罰，加強對宣揚暴力的仇恨言論的懲罰力度，並將仇恨作為網路威脅和騷擾犯罪量刑的加重因素。

    艾班尼斯指出，新計畫將包括制定一套制度，把發表仇恨言論、宣揚暴力或種族仇恨的組織與其領導人列入名單，並制定一項針對基於種族的嚴重辱罵或主張種族優越的狹隘聯邦罪行。

    這些修改將擴大澳洲聯邦議會今年稍早通過的仇恨言論法。該法規定，煽動針對特定群體的暴力行為將構成新的刑事犯罪。

    艾班尼斯承認，自哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，澳洲的反猶太主義有所增加，並在14日「達到頂峰」，發生澳洲有史以來最嚴重的群體謀殺事件之一。

    艾班尼斯說「這不僅是對我們猶太社區的襲擊，也是對澳洲生活方式的襲擊。澳洲人感到震驚和憤怒，我也是如此。顯然我們需要採取更多措施來打擊這種邪惡的禍害。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播