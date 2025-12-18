澳洲雪梨海灘槍擊案後 總理宣布強化仇恨言論法

澳洲總理艾班尼斯今（18）日表示，政府將大幅加強仇恨言論法，並取消或拒絕散播「仇恨和分裂」人士的簽證。（路透）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（18）日表示，政府將大幅加強仇恨言論法，並取消或拒絕散播「仇恨和分裂」人士的簽證。

根據《衛報》（The Guardian）報導，艾班尼斯14日公布的新計畫，包括對宣揚暴力的宗教人士和領袖加重仇恨言論罪的處罰，加強對宣揚暴力的仇恨言論的懲罰力度，並將仇恨作為網路威脅和騷擾犯罪量刑的加重因素。

艾班尼斯指出，新計畫將包括制定一套制度，把發表仇恨言論、宣揚暴力或種族仇恨的組織與其領導人列入名單，並制定一項針對基於種族的嚴重辱罵或主張種族優越的狹隘聯邦罪行。

這些修改將擴大澳洲聯邦議會今年稍早通過的仇恨言論法。該法規定，煽動針對特定群體的暴力行為將構成新的刑事犯罪。

艾班尼斯承認，自哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，澳洲的反猶太主義有所增加，並在14日「達到頂峰」，發生澳洲有史以來最嚴重的群體謀殺事件之一。

艾班尼斯說「這不僅是對我們猶太社區的襲擊，也是對澳洲生活方式的襲擊。澳洲人感到震驚和憤怒，我也是如此。顯然我們需要採取更多措施來打擊這種邪惡的禍害。」

