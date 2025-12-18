共商軍用核材料轉移！ 南韓總統國安顧問會晤美能源部長

南韓國家安保室室長魏聖洛（左）17日在華府與美國能源部長萊特（右）會晤。（歐新社、路透資料照合成）

多名消息人士透露，南韓國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac，總統國安顧問）17日在華府與美國能源部長萊特（Chris Wright）會晤，雙方就加速執行美韓高峰會「共同說明資料」（Joint Fact Sheet）的相關內容進行討論。

韓聯社報導，因萊特掌管美國核能事務，雙方或針對「共同說明資料」提及的南韓民用鈾濃縮、核燃料再處理等相關共識進行更深入討論。消息人士稱「共同說明資料」發布後，美韓有關核能領域合作的各層級磋商，便持續以非公開方式展開。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）17日向記者表示，本月11日以來已多次與韓方人士接觸，對話涉及能源相關議題。

南韓正積極推動建造核動力潛艦。外界也關注，魏聖洛與萊特是否已於17日就調整美韓核能協定中，涉及軍用核材料轉移限制的相關規定進行溝通。

魏聖洛16日抵達華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）時曾向記者表示，美方曾透過雙邊協商，促使澳洲適用例外規定，並推動澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）；韓方也將與美方討論類似方案。

儘管南韓國內對取得核武的支持度很高，但這也可能使潛艦計畫更複雜。美國能源部迄今仍將南韓列為核能安全的「敏感國家」，這可能加諸額外限制。

