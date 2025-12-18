為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黎智英之女對父親判決感到痛心　批中國治下香港法治遭破壞

    2025/12/18 03:12 中央社

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英本週被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的女兒黎采告訴CNN，她對父親的有罪判決感到極度悲痛，中國治下的香港法治遭到嚴重破壞。

    黎采告訴美國有線電視新聞網（CNN）記者修托（Jim Sciutto），黎智英15日面臨的判決在預料之中，但仍令人極度悲痛，香港「國安法」極其模糊、苛刻且專斷。

    此外，黎采還表示，這無法在香港司法體系中得到解決，香港司法體系曾被寄予厚望，如今已遭到嚴重破壞。

    黎采指出，她的父親不到一年內就瘦了10公斤以上，患有糖尿病、心臟疾病、高血壓，還有視力和聽力衰退及其他明顯的健康問題。

    她提及：「我的父親，他原本身強力壯…這點也是眾所皆知。如今，他的身體暴瘦。」

    美國總統川普已表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。此舉令支持者寄望外交壓力能促使黎智英獲釋。

    黎采說，她相信川普的行動可能促使父親獲釋。她指稱：「我們非常感激他持續關心。現在父親被錯誤定罪，這真的給了我們極大希望。」

    黎采還說，她的家人將繼續抗爭。她指出：「我們仍感悲痛。但父親教會我們，面對任何困難或逆境。都應保持一定的歡欣與活力，我們正努力實踐。」（編譯：陳正健）1141218

