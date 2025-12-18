為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國逼多國反對高市「台灣有事」論 矢板明夫：北京黔驢技窮

    2025/12/18 02:58 國際新聞中心／綜合報導
    日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左），上月在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）磋商，劉勁松在送客時將雙手放在褲袋，罔顧外交禮儀刻意展現傲慢姿態。（法新社檔案照）

    日本媒體引述多名外交消息人士報導，中國外交部從11月以來，陸續召見新加坡、菲律賓等東南亞國協（ASEAN）成員國的大使，要求他們表態支持北京，反對日本首相高市早苗的「台灣有事」論述。資深媒體人矢板明夫指出，這種作法與其說是外交，不如說更像一場焦躁的宣傳戰，顯示中國已經黔驢技窮，病急亂投醫。

    矢板17日在「臉書」發文指出，中國甚至與歐洲國家進行例行外交協商時，也反覆要求歐洲官員表態。特別值得注意的，是差別對待的態度。對東南亞國家採取近乎「呼之即來」的方式，對歐洲則包裝成「實務溝通」。這本身就暴露出北京內心深處的世界觀，對於誰可以被威嚇、誰需要被安撫，一清二楚。

    問題是，這樣露骨的施壓，真的會換來支持嗎？恐怕只會讓更多國家看清中國「一言不合就逼人站隊」的本質。

    矢板認為，這波操作恰恰顯示中國已經有些黔驢技窮。經濟下滑、內部問題叢生，無法在國際規則或道德層面提出具說服力的論述，只好不斷將聲量拉高、姿態做滿，企圖以數量與氣勢掩蓋內容的空洞。這種作法在短期內或許能製造聲勢，但效果必然有限。

    矢板指出，中國的作法反而可能促使日本加速國防與外交戰略轉向。近來不僅是日本，連南韓等周邊國家，都開始更公開地討論戰略核武、戰略潛艦等過去相對敏感的議題。東亞與東南亞的安全架構，正在悄悄發生結構性的變化，而推動這個變化的，正是中國自己過於粗暴的行徑。中國現在的作法，與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用。

    更重要的是，不論中國怎麼操作，日本都必須持續、冷靜、清楚地向國際社會說明自己的立場，說明防衛政策的合理性，說明「台灣有事」並非挑釁，而是基於區域安全的現實判斷。外交不是比誰嗓門大，而是比誰能長期站得住腳。

    而台灣更不應該置身事外。這一輪日中關係惡化的核心因素，其實就是「日本該不該支持台灣」的問題。如果日本因為台灣而承受來自中國的壓力，台灣卻選擇低調旁觀，那不僅是不現實，也是不負責任的。台灣同樣應該在國際社會上積極發聲，呼應高市政府，以理性、穩定的方式，讓世界理解台海和平的重要性。

