揭美提議「歐洲部隊進駐烏克蘭西部」 《紐時》：克宮稱可討論

《紐時》披露，根據美國的俄烏和平協議提案，歐洲主導的軍隊將進駐烏克蘭西部。圖為示威人士合力拉開印有「保衛烏克蘭，保衛歐洲」字樣的烏克蘭國、歐洲旗合體旗幟。（法新社檔案照）

紐時披露，依據美國現行俄烏和平協議提案，歐洲主導的軍隊將進駐烏克蘭西部。對於協議納入歐洲軍隊進駐烏國一事，克里姆林宮稱俄方立場「眾所皆知」，但這個議題可以討論。

「紐約時報」（The New York Times）報導，依據美國目前的提議，烏克蘭將獲得西方的安全保障，由歐洲主導的軍事部隊會在遠離前線的烏克蘭西部協助烏方。

請繼續往下閱讀...

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及相關報導時回答，他不願針對外交進程向媒體提供即時評論，但俄羅斯方面反對任何此類軍隊部署的立場十分明確。

培斯科夫告訴記者：「我們對外國軍隊進駐烏克蘭領土的（反對）立場眾所皆知、始終如一且易於理解。不過話說回來，這是個可以討論的議題。」

培斯科夫表示，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）預計本週不會訪問莫斯科。他補充說道，俄羅斯期待美方在與烏克蘭會談結束後，能第一時間將結果通知莫斯科。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法