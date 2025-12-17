全面防詐騙！ 日本這地方明年起「用ATM禁止打電話」

日本三重縣松阪市通過「在使用ATM時非必要不能通電話」的條例，預計明年上路。（圖擷取自@NagoyaTVnewsCH社群平台「YouTube」）

不只台灣詐騙案層出不窮，日本也飽受詐騙所苦。隨著詐騙受害者逐年增加，三重縣松阪市通過全日本第一條法案「在使用ATM時，除了正當理由，禁止使用手機通話」，預計明年1月1日開始實施。

《名古屋電視台》報導，松阪市議會今天（17日）通過「保護市民免受特殊詐騙等侵害條例」提案，除非有正當理由，否則禁止市民在操作ATM時接聽電話，不過並未對違反者設定罰則。

今年1月到10月底，松阪市共發生46件特殊詐騙案件，其中32名受害者年齡在64歲以下。雖然在今年8月時，大阪府已經有頒布一項針對65歲以上年長者的類似條例，但松阪市是日本第一個將條例範圍擴大為全年齡的。

松阪市市長竹上真人說，市內的受害者並非全為年長者，遍及各個年齡層，既然這項法令不侷限在年長者，因此決定適用全體市民，即使不設置處罰，也能有效遏止詐騙行為，因為很多人會說「用ATM時打電話違法」。

