為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全面防詐騙！ 日本這地方明年起「用ATM禁止打電話」

    2025/12/17 19:37 即時新聞／綜合報導
    日本三重縣松阪市通過「在使用ATM時非必要不能通電話」的條例，預計明年上路。（圖擷取自@NagoyaTVnewsCH社群平台「YouTube」）

    日本三重縣松阪市通過「在使用ATM時非必要不能通電話」的條例，預計明年上路。（圖擷取自@NagoyaTVnewsCH社群平台「YouTube」）

    不只台灣詐騙案層出不窮，日本也飽受詐騙所苦。隨著詐騙受害者逐年增加，三重縣松阪市通過全日本第一條法案「在使用ATM時，除了正當理由，禁止使用手機通話」，預計明年1月1日開始實施。

    名古屋電視台》報導，松阪市議會今天（17日）通過「保護市民免受特殊詐騙等侵害條例」提案，除非有正當理由，否則禁止市民在操作ATM時接聽電話，不過並未對違反者設定罰則。

    今年1月到10月底，松阪市共發生46件特殊詐騙案件，其中32名受害者年齡在64歲以下。雖然在今年8月時，大阪府已經有頒布一項針對65歲以上年長者的類似條例，但松阪市是日本第一個將條例範圍擴大為全年齡的。

    松阪市市長竹上真人說，市內的受害者並非全為年長者，遍及各個年齡層，既然這項法令不侷限在年長者，因此決定適用全體市民，即使不設置處罰，也能有效遏止詐騙行為，因為很多人會說「用ATM時打電話違法」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播