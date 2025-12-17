台灣遊客大增！中國客不去日本 店家喊沒差：別國旅客補上了

橫濱一家負責成田機場旅遊巴士的公司表示，上月中旬以來約有100名中國團客取消預約，但僅佔整體的極小部分。接駁車示意圖。（彭博）

中日關係緊張，中國赴日遊客大幅降低，日本觀光局統計，上個月中國赴日旅遊人數雖比去年同月增長3%，但相較今年其他月份是大幅降低。不過，台灣、美國、韓國遊客增長都超過10%以上，11月份訪日外國客更創下歷史新高。橫濱一家負責成田機場旅遊巴士的公司就表示，上月中旬以來約有100名中國團客取消預約，但僅佔整體的極小部分；一間甜點店更表示，因為其他國家旅客補上，對整體影響並不大。

根據《NHK》報導，日本政府觀光局公布11月旅遊數據統計，中國上個月赴日旅遊人數達56萬2600人次，僅較去年同月增長3%，相較於先前一直維持在兩位數以上的成長水準，此次增幅確實大幅萎縮；不過，韓國赴日人數達82萬4500人次、台灣54萬2400人次、美國30萬2500人次，分別增長了10%、11.1%、22.2%。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這也讓今年11月的訪日遊客數量達351.8萬人次，比去年同月增長10.4%，創下歷史新高。另外，1到11月累積觀光客達3906萬5600人次，已經超越2024年全年3687萬148人次，今年有望首度突破單年4000萬觀光客。觀光業界觀察發現，雖然中國團體客減少，但個人旅遊（自由行）仍有一定程度的客量。

東京淺草一間抹茶甜點店，因為位置靠近觀光巴士停車場，以往有大量中國團客，但現在幾乎看不到觀光巴士。店長宇都實菜表示，過去佔店內顧客約3成的中國遊客，現在已掉到剩1成左右。他說，雖然中國團客大減、個人客一天僅剩1、2組，但因為其他國家的遊客補上，對整體營業額影響不算太大。

此外，橫濱一家負責成田機場旅遊巴士的公司也表示，上月中旬以來約有100名中國團客取消預約，但僅佔整體的極小部分。報導指出，該旅遊巴士公司在疫情後積極開拓歐美與東南亞市場，將中國客佔比從4成降至1成以下，因此成功分散了風險。

不過，仍有業者擔憂未來。淺草一家和服出租公司表示，雖然中國遊客多為當天預約的個人客，但整體營業額仍較去年減少約2成，目前靠東南亞客源維持，他們對明年春節的前景感到不安。

儘管中國政府大動作呼籲公民不要赴日旅遊，但仍有中國人表示「想去的人還是會去」；此外，中國的禁日令也傷及不少「自己人」，北京一家代辦個人旅遊簽證的公司指出，日本原本是申請熱區，但自政府呼籲克制赴日後，申請量大跌。往年春節前每日約有50至60件申請，今年僅剩7到8件，預估單月損失高達2萬人民幣（約新台幣9萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法