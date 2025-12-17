為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰國：柬埔寨須先宣布停火　才能結束兩國交戰

    2025/12/17 04:36 中央社

    泰國與柬埔寨邊境衝突進入第2週，曼谷當局今天表示，柬埔寨必須先宣布停火才能結束兩國交戰。柬埔寨暫未對泰國這項聲明做出回應。

    法新社報導，泰國外交部發言人馬瑞迪（Maratee Nalita Andamo）在曼谷對記者表示：「柬埔寨是侵略泰國領土的一方，必須先宣布停火」，並表示柬國必須「真誠」配合邊境掃雷工作。

    官員指出，泰國和柬埔寨本月稍早於兩國邊境再度爆發衝突，至少造成34人死亡，包含軍人和平民，並導致約80萬人流離失所。

    柬埔寨內政部指出，當地約17名平民在衝突中喪生。

    泰柬互相指責對方挑起衝突，各自聲稱是出於自衛，並互控對方攻擊平民。

    由於泰柬衝突蔓延至爭議邊境的沿海地帶，泰國14日宣布東南部噠叻省（Trat）實施宵禁。

    外媒披露，美國總統川普（Donald Trump）日前與泰柬兩國領袖通話時，以提高關稅作為威脅，使兩國同意停火。對此，泰國外交部發言人尼孔德否認，表示「未接獲任何來自美方的相關訊息」，強調當天通話未涉及關稅或停火要求。

    這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。（編譯：洪啓原）1141217

