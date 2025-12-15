黎智英3罪成立！國際組織怒轟「審判騙局」：唯一的罪是辦報

香港壹傳媒創辦人黎智英15日被判3項國安罪名成立，國際新聞組織痛批這是「審判騙局」與「可恥迫害」。圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》一案，香港法院今（15）日宣判其「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立，最高恐面臨無期徒刑。此判決立即引發國際新聞與人權組織的強烈譴責，痛批這是一場徹頭徹尾的「審判騙局」（sham conviction）。

據《法新社》報導，保護記者委員會（CPJ）亞太區專員馬麗怡 （Beh Lih Yi）發表聲明，怒斥這項判決是「可恥的迫害行為」。她強調：「這項裁決凸顯了香港對新聞自由的徹底蔑視，而新聞自由本應受到香港小憲法《基本法》的保護。」

請繼續往下閱讀...

CPJ：黎智英唯一罪名是捍衛民主

CPJ在聲明中指出：「黎智英唯一的罪行就是經營報紙和捍衛民主。」該組織警告，隨著在獄中的時間一天天過去，黎智英因健康惡化而死亡的風險正不斷增加，呼籲港府立即讓他與家人團聚。

《路透》報導，總部位於英國的「香港自由委員會基金會」（CFHK）英國及歐盟主任薩巴赫（Mark Sabah）則直言：「這個判決絕對不會讓任何人感到驚訝。」他形容針對黎智英的審訊是一場「怪誕的法律顛覆與欺詐」，根本是「偽裝成正義的表演審判」（show trial）。

薩巴赫痛批，這場審判真正展示的，是香港作為全球法律中心的聲譽已被「完全且徹底地摧毀」。

黎智英擁有英國公民身分，其判決結果也對中英關係投下震撼彈。薩巴赫呼籲，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫於明年1月訪問北京，他應將「釋放黎智英」列為此次出訪的先決條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法