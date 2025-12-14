為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澳洲海灘爆反猶槍擊12死 德總理：攻擊共同價值

    2025/12/14 23:56 中央社
    德國總理梅爾茨。（歐新社檔案照）

    澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天發生針對猶太社群的槍擊事件，造成至少12人死亡。德國總理梅爾茨表示震驚，並在社群平台X發文指出，這起事件是「對我們共同價值的攻擊」。

    事發時，邦代海灘（Bondi Beach）正舉行猶太光明節（Chanukka）活動。澳洲警方初步調查指出，這起事件具恐怖攻擊性質，且為明確針對猶太社群的有計畫攻擊。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）隨後在記者會上定調，表示這是一場針對雪梨猶太社群的攻擊。

    梅爾茨（Friedrich Merz）在X貼文中表示，邦代海灘於光明節期間發生的反猶攻擊令他深感震驚，並指出他的心與罹難者及其家屬同在。他強調這起事件是「對我們共同價值的攻擊」，呼籲必須在德國以及全世界共同對抗反猶主義。

    德國外長瓦德福（Johann Wadephul）也發文表示，這起在光明節首日發生的恐怖攻擊，是一場針對全球猶太人的仇恨行動。德國猶太人中央委員會隨後發聲譴責，表達對受害者的哀悼與聲援。

    受雪梨事件影響，德國警方同步提高戒備。柏林警方表示，儘管目前沒有具體跡象顯示柏林面臨威脅，仍將保持高度警覺，並加強今晚在布蘭登堡門（Brandenburger Tor）前舉行的猶太光明節點燭儀式安全維護。

