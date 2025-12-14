為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際穩定部隊最快下月部署加薩 印尼允派2萬名士兵

    2025/12/14 18:27 編譯孫宇青／綜合報導
    聯合國安理會上月通過加薩和平計畫，其中包括設立一支國際穩定部隊。（法新社）

    以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在10月簽署第一階段停火協議後，目前各方積極推動朝第二階段邁進。《路透》14日報導，第二階段的重要環節、組建「國際穩定部隊」（international stability force，ISF），最快明年1月就會部署加薩走廊。

    《路透》引述2名美國官員說法指出，獲聯合國安理會授權的國際穩定部隊最快下個月就會部署加薩走廊，美國中央司令部本月16日將在卡達首都杜哈與夥伴國共同開會商討相關計畫，預計將有逾25國代表出席，討論指揮結構等議題。

    各方目前考慮由1名美軍二星將領為首，但尚未最終定案。該部隊將部署在以色列控制區，且不會與哈瑪斯作戰，美方正在擬定部隊規模、組成、住房、訓練和行動準則等細節。印尼國防部發言人西萊特（Rico Sirait）率先表示，已準備好向加薩部署多達2萬名士兵，負責醫療和建設相關任務。

    國際穩定部隊是川普加薩和平計畫第二階段的關鍵要素，白宮新聞秘書李威特表示，第二階段正在進行大量籌備工作，美方希望確保實現長久和平。根據該計畫，隨著國際穩定部隊控制局面，以軍將根據非軍事化相關的標準和時間表逐步撤離。

