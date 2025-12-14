為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    30年歷史轉捩點！核心成員多入獄 港民主黨開會討論存廢

    2025/12/14 15:47 編譯陳成良／綜合報導
    黎智英案宣判前夕，香港主要反對黨「民主黨」表決未來動向。圖為2021年北京擴大搜捕民主運動人士，民主黨成員召開記者會回應。（法新社資料照）

    黎智英案宣判前夕，香港主要反對黨「民主黨」表決未來動向。圖為2021年北京擴大搜捕民主運動人士，民主黨成員召開記者會回應。（法新社資料照）

    香港主要反對黨「民主黨」今（14）日舉行特別會員大會，針對是否解散進行最終投票。據路透報導，在《港區國安法》實施後的政治環境下，這場投票可能成為該黨長達30年歷史的關鍵轉折點。

    民主黨成立於1994年，即香港主權移交中國的前3年，長期以來是香港反對派的重要政黨，曾在歷屆立法會直選中取得席次。然而，隨著近年政治環境變遷，包括2021年選舉制度修改落實「愛國者治港」，民主黨逐漸淡出主流政治舞台。目前該黨多名核心成員，包括前主席胡志偉、何俊仁，以及林卓廷、黃碧雲等人，皆因涉及國安案件身陷囹圄。

    黨員透露：曾接獲解散警告

    關於解散壓力，路透引述黨內資深成員說法指出，他們曾被中國官員或中間人接觸，並被警告若不解散政黨，可能面臨包括逮捕在內的嚴重後果。報導提到，民主黨已花費約半年時間處理相關事宜，包括解決法律與會計問題，以及準備出售位於九龍的總部物業。

    根據該黨章程，解散案需獲得75%的會員投票通過。此次投票的時間點正值香港舉行完「愛國者」立法會選舉一週後，且就在壹傳媒創辦人黎智英涉國安法案宣判的前一天。

    報導指出，在民主黨之前，香港另一泛民組織「社會民主連線」（社民連）已於今年6月宣布解散，當時理由為面臨「巨大的政治壓力」。北京方面則多次強調，《港區國安法》讓香港恢復了穩定，且自由並非絕對。美國與英國等西方政府則批評該法被用來壓制異議與個人自由。

