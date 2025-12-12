為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美媒稱未公開版國安戰略提議組「核心五國」納中俄 白宮駁斥

    2025/12/12 22:16 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透檔案照）

    美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透檔案照）

    美國軍聞媒體《防務一號》（Defense One）披露，川普政府日前公佈的「國家安全戰略」（NSS），有更長版本，當中提到建立一個新大國集團「核心五國」（Core Five，C5）的構想，成員美國、日本、印度和中國、俄羅斯，沒有歐洲國家。

    《防務一號》10日報導指出，川普今年夏天曾公開表示，將俄羅斯逐出八大工業國集團（G8）是「一大錯誤」，建議讓俄國回歸，讓目前的G7恢復到G8，甚至讓中國加入，擴大為九大工業國集團（G9）。而這份未公開版國安戰略文件，就這項構想再進一步，提出建立由前述五國組成「核心五國」。

    這個新的大國集團不受G7要求成員國為富裕且實行民主治理國家的限制，將如G7，定期召開峰會，首先建議的C5議題就是中東安全、以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化。

    《防務一號》報導表示，這個更長版本的國安戰略，是在白宮公佈的版本之前流傳。政治新聞網站《政客》（Politico）10日引述防務一號的報導，但表示無法確認此版本的存在。白宮否認有這份更長版國安戰略，新聞秘書凱利（Anna Kelly）說，「沒有其他版本、不公開版本或機密版本」。

    《政客》報導，川普第一任內的一名白宮官員表示，C5的構想並不非常令人震驚，「沒有關於C5或C7的討論，但是肯定有談到目前的幾個國家集團架構，或者聯合國安理會，已不適合今天的國際社會新成員」。

    國安事務人士認為，對當前的白宮來說，C5的構想合理。《政客》引述拜登政府任內國安會歐洲事務主任陶塞格（Torrey Taussig）說法，「這符合我們所知川普對世界的看法，亦即不從意識形態角度看待世界，而是透過強人之間的關係，與在各自區域內各有其影響範圍的大國合作」。她指出，歐洲沒有出現在這個理論上的C5國家之列，「我想這會讓歐洲人認為，這個政府視俄羅斯為有能力對歐洲施加影響力的重要強權」。

    共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）前立法幕僚索博利克（Michael Sobolik）認為，成立「C5」會是背離川普第一任內的中國政策，當時政府以「大國競爭」概念界定美中關係。

