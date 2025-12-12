為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英王查爾斯將發表電視談話 談論癌症病情

    2025/12/12 18:15 編譯張沛元／綜合報導
    去年宣布罹癌的英王查爾斯三世將在12日播出的預錄影片中論及個人健康情況。圖為查爾斯三世10日在倫敦西敏寺參加待降節禮拜。（法新社）

    根據英國媒體，去年宣布罹癌的英王查爾斯三世（King Charles III）將發表電視談話，預料將罕見更新其個人健康情況與論及其「康復歷程」（recovery journey）。

    這段預先錄製的英王談話影片，將在當地時間12日晚間8時（台灣時間13日清晨4時）於英國第4頻道（Channel 4）一個為癌症研究與治療募款的節目中播出。白金漢宮去年宣布查爾斯三世確診罹癌，但並未透露是哪一種癌症。

    英國廣播公司（BBC）說，77歲的英王將在影片中論及其「康復歷程」，以及強調篩檢以便及早發現癌症的重要性。英國聯合社（Press Association）與其他多家英媒也報導將播出英王談話，但白金漢宮尚未就此發表公開聲明，亦未立即回應置評要求。

    查爾斯三世是在接受攝護腺肥大手術時發現罹癌，並從2024年2月開始接受癌症治療；王室當時曾說並不會定期更新國王的治療情況，此外亦未透露罹癌細節。1位王室官員表示，查爾斯三世並未罹患攝護腺癌。

