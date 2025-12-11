旅居泰柬邊境德籍公民憶撤離經過 火箭聲中匆忙逃命

泰國武里南府班科諾，泰柬邊境附近，泰柬軍隊發生衝突後，村民在混凝土掩體旁休息。（歐新社）

泰柬邊境衝突持續，兩國已撤離約50萬人，泰國武里南府市中心的國際賽車場作為避難中心，已安置逾萬名邊境居民，其中還包括外籍公民。來自德國的加洛亞表示，這是他第一次聽到火箭聲，至今仍對碰上戰火難以置信。

德國籍男子加洛亞（Kevin Galoa）的女友住在位於泰國邊境的班科諾（Ban Kruat），因此他幾乎每半年就會到小鎮住上一段時間，這次他於11月1日抵達泰國，原本平靜的生活自本週開始風雲變色。

他向中央社描述，7日晚間當火箭落在女友家鄉附近時，所有住在邊境的居民深夜接獲警訊，稱所在地「為戰區，應立即撤離」，因此他和女友一家人趕緊收拾行李，隔天早上7時再次傳出火箭聲，那一刻，他們決定立刻上車離開。他說：「公路上擠滿逃難車輛，場面十分驚恐。」

今年32歲的德國軟體工程師加洛亞表示，他從未聽過火箭聲，也完全沒有預料會在泰國碰上戰火。他描述，他與女友一家共5人，每人腿上都抱著行李，當時根本無暇思考，只能一路往武里南府（Buriram）市區開。

班科諾位於泰國武里南府內，靠近柬埔寨邊界，是進入柬埔寨的一個邊境區域。

他透露，女友的哥哥直到今天才撤離，原本他希望留在家中看守，並解釋說，因為有些居民擔心東西遭竊而未離開，但今天的火箭射擊聲過於猛烈，因此才決定離開。

來自德國的加洛亞說，在歐洲雖長期關注俄烏戰爭，也接觸過大量移居德國的烏克蘭難民，但「親身被戰火影響，是完全不同的感受」，他坦言，收到警訊當下「完全嚇到」。

加洛亞說：「你能看到誰是（在戰爭中）真正受苦的人。大家只能帶最重要的東西走，如果家沒了，他們就什麼都沒有了。」

他補充，德國極少需要擔心戰爭，因此這次經驗讓他深刻感受戰火的現實，他說：「在這裡，戰爭突然變得真實。」

逾萬名邊境居民自7日開始，陸續被安置到武里南府的「昌國際賽車場」（Chang），現場人滿為患，但有許多志工團隊投入，提供免費食物，並設有戶外遊戲器材供兒童使用。

泰柬本週發生的衝突是自7月以來最嚴重的一次，兩國相互指控對方攻擊平民區，曼谷當局矢言將繼續計畫中的軍事行動。

