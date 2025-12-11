吃飯也能燃燒卡路里？韓媒揭：這些食物能「越吃越瘦」

報導指出，負卡路里食物多半具有堅硬的外皮和清脆的口感，例如芹菜、高麗菜、小黃瓜和花椰菜等都是代表性食物。（圖取自freepik）

對於害怕發胖而不敢盡情享用美食的民眾，不妨多攝取「負卡路里食物」。

據韓國媒體報導，這類食物本身的熱量極低，但在人體消化的過程中，身體需要消耗掉更多的熱量，因此留在體內的淨卡路里幾乎趨近於零，甚至可能產生「負值」效果，讓你「越吃越瘦」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，負卡路里食物多半具有堅硬的外皮和清脆的口感，例如芹菜、高麗菜、小黃瓜和花椰菜等都是代表性食物。這是因為堅硬的外皮富含人體消化酶難以分解的膳食纖維，不僅大幅減少熱量吸收，還能增加腸胃道的蠕動。此外，這類食物約有50%至70%的成分是水分，因此本身的卡路里含量也極低。

除了本身熱量極低，負卡路里食物還能發揮「攔截」作用。研究顯示，當與高碳水化合物或高脂肪食物一同攝取時，它們能附著在碳水化合物或脂肪上，從而抑制其在體內的吸收。根據韓國畜產食品學會的研究，將4%的膳食纖維加入原本熱量約為390卡/克的里肌肉豬排中，總熱量就能下降至350卡/克。

報導進一步指出，除了高纖蔬菜外，低脂高蛋白食物如魷魚、雞胸肉、鮪魚和豆腐等，也因其消化過程需要消耗大量熱能，而被歸類為負卡路里食物。這是因為蛋白質擁有複雜的結合組織，消化酶需要耗費更多能量才能將其分解。若能選擇以清蒸、水煮或少油燉煮的方式烹調，效果將更顯著。

專家提醒，負卡路里食物雖好，但不能完全取代主食。人體維持日常活動仍需要足夠的熱量支撐，若僅攝取低熱量食物，可能導致細胞再生能力下降，並影響消化所需的酵素分泌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法