    首頁 > 國際

    悚！曼谷捷運乘客手臂突感濕黏 擦身怪男遭染一大片血

    2025/12/10 17:26 即時新聞／綜合報導
    泰國曼谷37歲男子搭捷運時，手臂被陌生男子抹上大片血漬。（擷取自คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้ （BTS | MRT | SRT | ARL） /臉書社團）

    泰國曼谷地鐵近日驚傳，一名男乘客搭乘捷運時，手臂被一名擦肩而過的陌生男子故意抹上大量血漬，隨即引發社會高度關注。

    綜合泰媒報導，事發於8日早上7點32分，37歲男子班克（Bank）搭乘曼谷捷運紫線準備前往公司上班。當列車抵達暖武里市民中心站時，由於正值通勤尖峰，大量人潮湧入車廂。此時，一名身穿黑白格紋襯衫、背背包且戴眼鏡的中年男子走進車廂，並與班克擦肩而過。

    班克隨即感覺手臂上傳來一股濕黏的觸感，低頭一看才赫然發現，手臂上竟被沾染了一大片鮮紅色血痕，讓他當場嚇得不知所措。由於未攜帶面紙，他只好先用銀行收據將血漬擦掉，再用酒精噴霧進行緊急消毒。他隨後立刻在下一站「公共衛生部站」（Ministry of Public Health Station）下車，並重複清洗手臂五、六次。

    班克坦言，他對血漬帶有傳染性疾病的可能性感到極度焦慮，尤其因為他每天都使用大眾交通工具，且聽聞過有人故意用染病血液沾染他人的傳聞。他隨即在乘客社群發文分享他的驚險經歷與擔憂。

    他在貼文中詢問：「是否有人遇到同樣的狀況？現在真的非常焦慮。」他表示，如果那名男子的血是因為包紮不牢、剛捐血、或剛拔掉點滴針頭而滲出，「這種情況還勉強能理解，但如果不是…真的讓人心裡毛毛的。」

    班克補充，為求慎重與保障自身健康，他已向警方報案求助、到醫院進行驗血檢查，並已開始服用抗病毒藥物以防萬一。同時，他已聯繫地鐵工作人員索取監視器錄影，並呼籲任何目擊者主動與他聯絡，以查明真相並避免更多人受害。

