摩洛哥古城費茲建築崩塌 2棟公寓連環倒至少19死16傷

北非國家摩洛哥東北部大城、該國前首都費茲（Fez）於週三（10日）清晨發生嚴重建築倒塌事故。據官方通訊社報導，兩棟住宅大樓在夜間無預警崩塌，目前已確認至少19人罹難，另有16人受傷送醫，搜救行動仍持續進行中。

據《路透》報導，這起悲劇發生在費茲省的穆斯塔克巴區（Al-Mustaqbal neighborhood）。兩棟相鄰的四層樓建築在深夜突然倒塌，由於事發時間為住戶休息時段，造成嚴重傷亡。官方指出，這兩棟建築內原本居住著8戶家庭。

當地政府在接獲通報後，立即調派安全部隊與民防單位趕赴現場展開搜救。受傷民眾已被緊急送往費茲的大學醫院中心（university hospital centre）接受治療。

摩洛哥官方通訊社指出，搜救行動正日以繼夜進行，救援人員在瓦礫堆中尋找可能仍受困的生還者。費茲是摩洛哥歷史悠久的古城與前首都，位於該國東北部，與人口、金融及工業集中的西北部相比，該地區較依賴農業、漁業與觀光。

