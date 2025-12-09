輝達晶片管制髮夾彎 重塑美中科技冷戰格局

輝達H200晶片銷售中國，引發美國對中鷹派人士反彈。（法新社）

美國總統川普透過一項非比尋常的交易，瞬間重塑了美中科技冷戰的格局，批評者憂心，他放行輝達H200人工智慧（AI）晶片，只會協助北京迎頭趕上美國。

華爾街日報報導，川普讓輝達向中國出售其H200 AI晶片，給了這家美國公司其夢寐的龐大市場，他同時拱手交給中國AI產業本身無法製造的東西：對抗美國所需的高階半導體。

儘管這項交易的細節還不明朗，但贏家顯而易見。首先是輝達，估計若沒有地緣政治因素，輝達每一季可以交付中國50億美元訂單。其次是中國，其國產晶片製造商生產次級品質的產品，而且不敷使用。知名的新創公司DeepSeek已證明，僅使用相對較少的輝達晶片，就能做出令人驚嘆的成果。

中國買家確實想要獲取這些輝達晶片。美司法部9日公布的一件走私案證明此點。美國休士頓檢察官辦公室宣布，稱為「守門員行動」（Operation Gatekeeper）的調查，破獲試圖走私至少1.6億美元、遭管制的AI晶片走私中國的網絡。

嫌犯利用位於德州休士頓的企業作為掩護，並在全美多個倉庫進行「改裝」作業。他們將受管制的輝達H100與H200 AI晶片上的原廠標籤撕下，貼上虛構的「Sandkyan」品牌標籤，試圖掩人耳目。

自美國出於國安考量於2022年管制輝達先進產品銷售中國以來，中國買家為取得這些晶片煞費苦心。他們以手提箱走私晶片、在海外租用算力，如今守門員行動揭露了另一策略：偽造標籤。

休士頓聯邦檢察官甘傑說（Nicholas Ganjei）指出，「控制這些晶片的國家將控制AI技術，控制AI技術的國家將控制未來」。然而，幾小時候，中國可能擁有當中一些晶片。

H200於2024年初推出，儘管比輝達最新的Blackwell晶片落後一代，但對一些國安鷹派人士而言，對於中國仍然太強大。

華府智庫「進步研究所」（Institute for Progress）一份報告指出，地下市場的存在是有原因的。H200的效能遠超過華為等中國競爭對手的所有產品，其效能約為輝達在中國推出的H20晶片高6倍。

該智庫指出，美國在運算能力方面遙遙領先，是因為中國無法生產足夠的AI晶片來滿足國內需求，向中國出售H200將縮小兩國之間的差距，部分抵銷美國從輝達新款晶片中獲得的優勢。

