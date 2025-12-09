為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普國安政策上談判桌 中國學者:下一步誘其在台灣議題讓步

    2025/12/09 23:07 編譯魏國金／台北報導
    川普放行輝達H200出口中國。（路透資料照）

    川普放行輝達H200出口中國。（路透資料照）

    彭博報導，美國總統川普允許輝達向中國銷售H200晶片的決定，不僅標誌著美國科技政策的轉變，也是川普將國家安全管制議題放在與中國談判桌的最新例證，而國家安全曾被美國政府視為是貿易談判不可觸碰的議題。

    報導說，川普9日放行輝達向中國出口其高階H200晶片，此舉削弱多年來美國為保障國家安全而採取的措施，儘管他矢言輝達最先進產品禁止出口出國，但此舉使中國取得至少領先其最先進技術1代的半導體。

    在辯解該決定的正當性時，川普承諾將同時「保護國家安全、創造就業，並維持美國在AI領域的領先地位」。該理念呼應輝達執行長黃仁勳的說法：剝奪北京取得美國晶片，只會幫助華為等中國企業急起直追，而川普內閣內部也有人呼籲讓中國「沈迷」美國科技。

    報導說，這是川普將國安出口管制放在與中國談判桌上的例證。這將考驗美國總統如何處理其他棘手議題，比如中國對美國的投資，甚至是美國對台灣議題的立場。

    美國智庫布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，「如果參照架構是大國競爭，同時將AI優勢視為是21世紀的霸權指標，川普的H200決定就是荒謬的（unconscionable）」，他補充，川普顯然更重視最大化美國企業機會，同時避免與中國產生衝突。

    今年中國以其稀土出口管制挑戰美國的晶片限制，此舉一度癱瘓美國一些工廠，迫使川普降低關稅。10月美中在南韓達成一項脆弱的貿易休兵，美國官員宣布兩國領導人2026年將4次會面，尋求避免關係進一步緊張。

    中國最新的稀土出口許可細節仍在敲定中，而北京尚未兌現其採購美國農產品的承諾，這使川普有拉攏習近平的動機。

    中國外交部顧問吳心伯指出，中國預期在明年4月川普訪問中國時，迫使其在台灣議題上讓步。他補充，發表聲明表示華府不支持台灣獨立，以及承諾減少軍售台灣，將是中國的首要要求。

    吳心伯是上海復旦大學美國研究中心主任，他說，「川普希望明年獲得諾貝爾和平獎提名，現在為此做一切準備，在此情況下，台灣至關重要」。

