勿助紂為虐！「人權觀察」呼籲美盟友譴責華府攻擊加勒比海「運毒船」

國際非政府組織「人權觀察」（HRW）9日呼籲，美國的盟友應該挺身出面譴責華府在加勒比海地區對毒品走私船進行的一系列「非法」攻擊，並自我評估是否已淪為共犯。

美國川普政府數月來在加勒比海的緝毒行動已造成80多人死亡，但美方迄今不曾提供具體證據，證明這些被攻擊的船隻是運毒船。

「人權觀察」以「違法的法外殺戮」來形容美國攻擊這些船隻，呼籲在緝毒上與美國合作的各國政府，應評估與美國情報分享，是否使之淪為這些美國攻擊的「共犯」。

「人權觀察」華府地區主任葉格爾（Sarah Yager）在聲明中說，「以規則為基礎的國際秩序，有賴各國公然反對違規，即便違規者是其強大盟友。」

「人權觀察」點名加拿大、英國、法國與荷蘭等國，稱這些國家應更直言不諱地譴責美國的攻擊行動。

「人權觀察」說，法國、英國與荷蘭「在加勒比地區有重大影響力」，應該「盡責調查」以及評估該國與美國軍事行動的合作；再說，根據美國法律與國際法，被控犯罪者應被逮捕與受審，而非就地處決。

