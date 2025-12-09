為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    勿助紂為虐！「人權觀察」呼籲美盟友譴責華府攻擊加勒比海「運毒船」

    2025/12/09 22:31 編譯張沛元／綜合報導
    此組合圖來自美國國防部長赫格塞斯11月6日張貼於X上的1段影片，顯示1艘被認定是恐怖組織的船隻遭美軍致命打擊。（法新社）

    此組合圖來自美國國防部長赫格塞斯11月6日張貼於X上的1段影片，顯示1艘被認定是恐怖組織的船隻遭美軍致命打擊。（法新社）

    國際非政府組織「人權觀察」（HRW）9日呼籲，美國的盟友應該挺身出面譴責華府在加勒比海地區對毒品走私船進行的一系列「非法」攻擊，並自我評估是否已淪為共犯。

    美國川普政府數月來在加勒比海的緝毒行動已造成80多人死亡，但美方迄今不曾提供具體證據，證明這些被攻擊的船隻是運毒船。

    「人權觀察」以「違法的法外殺戮」來形容美國攻擊這些船隻，呼籲在緝毒上與美國合作的各國政府，應評估與美國情報分享，是否使之淪為這些美國攻擊的「共犯」。

    「人權觀察」華府地區主任葉格爾（Sarah Yager）在聲明中說，「以規則為基礎的國際秩序，有賴各國公然反對違規，即便違規者是其強大盟友。」

    「人權觀察」點名加拿大、英國、法國與荷蘭等國，稱這些國家應更直言不諱地譴責美國的攻擊行動。

    「人權觀察」說，法國、英國與荷蘭「在加勒比地區有重大影響力」，應該「盡責調查」以及評估該國與美國軍事行動的合作；再說，根據美國法律與國際法，被控犯罪者應被逮捕與受審，而非就地處決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播