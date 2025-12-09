國際航空運輸協會：2026年客運量估創新高達52億人次

國際航空運輸協會今天表示，多間國際航空公司預估明年客運量將創下新高52億人次。（路透）

國際航空運輸協會今天表示，儘管產業受到全球多重不利因素影響，多間國際航空公司仍預估明年客運量將創下新高52億人次。

法新社報導，國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）補充道，各航空公司現在也預期今年獲利將高於先前預測，並預估明年獲利將維持在相近水準。

國際航空運輸協會約由360間航空公司組成，涵蓋全球8成航空運量。該協會指出，今年獲利預計達395億美元，高於今年6月舉行年會時所預估的360億美元。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）談到，儘管受到美國發起的貿易爭端衝擊，產業前景有所改善應歸功於航空貨運表現優於預期。

這個協會還提到，明年獲利估達410億美元，持續存在的飛機供應不足問題恐限制業績衝高。

此外，今年客運量預計逼近50億大關，達到49億8000萬人次，刷新去年才創下的47億7000萬人次紀錄。

