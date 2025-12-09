為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    太早上班也不行！西班牙女「早到40分鐘」被開除 法院揭關鍵

    2025/12/09 23:13 即時新聞／綜合報導
    西班牙女員工多次提早上班被解僱。示意圖。（彭博）

    西班牙女員工多次提早上班被解僱。示意圖。（彭博）

    西班牙1名女員工因習慣提早40分鐘到公司，儘管老闆多次警告她不要這麼早到，但女子仍置之不理，最終被開除。

    英媒《每日郵報》報導今（9日）報導，這名22歲的女子早在2023年，就被告知不要提前到公司，但她仍持續在早上6點45分到7點之間到達，而她的正式上班時間是7點30分，同時公司也不允許她在此之前打卡或開始工作。

    據報導，今（2025）年初女子的主管以「嚴重不當行為」將她解雇，理由是她太早到班導致無事可做，等於沒有對公司作出任何實際貢獻。而這名女子也對此解雇提出異議，並向亞利坎提（Alicante）社會法院提出上訴。

    不過法院指出，女子在收到多次口頭與書面的警告後，仍然提前到班19次，有些時候甚至在抵達辦公室前，她就先透過公司的軟體打卡登入。同時，她過去還曾未經許可，就出售公司1個使用過的汽車電池，這亦成為她不當行為的另個證據。

    因此，法院維持原解雇處分，但裁定理由並非女子過度守時，而是她持續背離公司的規定，這屬於嚴重的職責違反。而法官解釋，該員工長期的重複行為，已破壞雇傭雙方之間的信任與忠誠，嚴重到足以構成解雇的理由。

    同時，女子仍可向瓦倫西亞（Valencia）高等法院提出最終上訴，但目前此判決依然有效。

