奇蹟！小飛機佛州高速公路迫降 撞上汽車未釀人命憾事

昨（8日）晚間，1架搭載2人的單引擎飛機，突然降落在佛州的95號州際公路（Interstate 95）上，但這架飛機在緊急迫降後，竟猛烈撞上1台汽車，場面相當驚悚，而遭撞擊的司機隨後也被送往醫院。

英媒《太陽報》今（9日）報導，這架單引擎飛機被迫降落後，與1輛被塞在車陣中的轎車相撞。飛行員表示，他們在迫降前，突然遭遇了引擎故障，不得不緊急降落，而事故現場滿地殘骸，救援團隊蜂擁而至，情況十分混亂。

據報導，這架小飛機最終停在兩側車道之間的分隔護欄上，且事故地點是連接奧蘭多與卡納維爾角（Cape Canaveral）的路段，該路線平時車流量極大，是95號州際公路最繁忙的主要路段，所以警消封閉道路後，造成嚴重的交通大亂。

即便遭撞的轎車已面目全非，但車輛的57歲女駕駛，在這起意外中僅受輕傷，且2位27歲的飛行員也奇蹟般毫髮無傷，不過卻拒絕送醫。事後，工作人員一邊處理現場、一邊移除飛機殘骸，也引發公路兩側嚴重的塞車，目前警方仍在調查事故的確切原因。

