氣球之亂進入「緊急狀況」 立陶宛稱白俄策劃混合式攻擊

由於有大量來自鄰國白俄羅斯、用來走私香菸的高空氣球湧入，立陶宛政府9日宣布進入「緊急狀況」（emergency situation），並稱此「氣球之亂」是白俄當局精心策劃的「混合式攻擊」。

「緊急狀況」僅次於「緊急狀態」（state of emergency），而「緊急狀態」僅限國家的憲政秩序遭威脅時由國會宣布。立陶宛2021年時也曾宣布進入國家「緊急狀況」，當時是因為有大量移民越境湧入立陶宛。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）在聲明中指出，政府各單位正在攜手因應走私氣球所構成的威脅；負責因應「氣球之亂」的內政部長孔德拉托維奇（Vladislav Kondratovic）則說，宣布進入「緊急狀況」非僅限於民航飛行受干擾，也是出於國安利益考量，以及如此一來軍方才能參與邊境行動，不會對一般大眾造成任何影響。

這些攜帶香菸、飛行高度最高可達10公里的氣球，已持續數月越境飛入立陶宛，導致立陶宛2大機場——位於首都維爾紐斯（Vilnius）與第2大城考納斯（Kaunas）的機場——多次被迫停止營運。立陶宛官員稱此「氣球之亂」是蓄意攻擊民航飛行。

立陶宛是北約組織（NATO）與歐盟（EU）成員國，長年指責遭到身為俄羅斯親密盟友的白俄羅斯發動的「混合戰」，即結合傳統與非傳統的戰術的戰爭。

來自白俄「氣球之亂」在今年10月益發嚴重，立陶宛因此在該月底暫時關閉與白俄之間的2個邊境口岸。白俄否認與「氣球之亂」有關，反控立陶宛利用無人機空投「極端主義文宣」意圖挑釁，立陶宛則否認曾有此舉。

