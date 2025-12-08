Pocky巧克力棒有異味原因曝光！ 固力果回收20品項600萬件商品

日本零食巨頭固力果今（8）日宣布，旗下包含「Pocky巧克力棒」在內的20款巧克力商品、總計約600萬個將全面自主回收。（圖擷取自固力果官網）

日本零食巨頭固力果（グリコ，Glico）今（8）日宣布，旗下包含「Pocky巧克力棒」在內的20款商品、總計約600萬個將全面自主回收。原因並非食品安全污染，而是可可豆在倉庫整修期間意外「吸入香辛料氣味」，導致部分產品風味出現偏差。固力果強調，商品食用上沒有健康疑慮，但基於品質要求仍決定啟動回收作業。

綜合日媒報導，固力果是在今年10月接獲消費者反映「味道和平常不一樣」，其後累計超過90件通報，公司於是展開調查。結果發現，原料可可豆在委外物流倉庫進行改修工程時，與並未使用於巧克力製作的香辛料短暫存放在同一區域，氣味因此轉移，使部分成品帶有非預期的香味。雖然不影響人體健康，固力果仍決定將問題批次從市面上全面回收。

這次回收品項涵蓋「Pocky巧克力棒」、「Pocky巧克力棒〈極細〉」、「Pocky冬季限定巧克力棒」等12款商品，以及「LIBERA〈苦甜〉」、「神戶烘焙巧克力」等巧克力菓子，總計共20項產品，皆為賞味期限落在2026年5月至10月的部分批次。受影響商品數量龐大，估計達600萬個，回收作業已在日本全國同步啟動。

固力果表示，民眾可透過官方網站專用表單申請退貨，也可致電洽詢。公司將以到付方式受理寄回，並依商品價值寄送等額禮物卡作為補償，相關資訊也會持續於官網更新。

固力果並就此次事件致歉，表示「造成消費者不便，深表歉意。今後將重新檢討倉庫保管規範並強化檢查流程，徹底落實品質管理，避免類似情況再次發生。」

固力果再次強調，目前市面流通的產品即使食用也不會造成危害，但為確保風味一致、維持產品品質，才會主動進行回收。

