為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港「愛國者」立法會選舉 投票率創下史上第二低

    2025/12/08 04:02 國際新聞中心／綜合報導
    在宏福苑大火的餘波中，香港7日舉行的立法會選舉，投票率創下史上第二低。（法新社）

    在宏福苑大火的餘波中，香港7日舉行的立法會選舉，投票率創下史上第二低。（法新社）

    香港7日舉行的立法會選舉，在北京「愛國者治港」規則下進行，在當地數十年來最嚴重火災的餘波中，投票率創下史上第二低。

    法新社報導，北京在2021年為因應香港大規模的「反送中」抗爭，而重塑選舉制度，同年底在新制度下舉行的首次選舉，投票率創下30.2％的歷史新低。

    依據港府選舉事務處8日凌晨公布的數據，本次立法會選舉投票率為31.9％。實際投票人數甚至略少於上次，在410萬名登記選民中，只有130萬人投票，但由於整體選民人數減少，投票比例因而較高。

    官方預計8日晚間在香港會議展覽中心公布當選名單。

    過去的香港立法會選舉，親北京陣營與民主派陣營經常出現激烈對壘，且民主派通常可拿下約6成普選票。但北京在2021年改革選制，確保只有「愛國者」才能擔任公職，並將90個議席的直選席次削減為20席。

    7日的選舉共有161名經過政府審查的候選人，兩大民主派政黨再次缺席：公民黨已於2023年解散，民主黨也正逐步淡出。

    11月下旬，香港大埔宏福苑社區多座大樓發生大火、造成至少159人喪生後，競選活動一度暫停。在宏福苑附近一座小公園臨時形成的追悼區，志工與政府安排的清潔人員7日晚間清光自災後累積的大量鮮花與悼念字條。

    警方稍早曾警告，現場情況與2019年民主抗爭有類似之處，凸顯集體哀悼所帶來的高度政治敏感性。1名警員在現場告訴法新社，清場行動是為了「讓（公園）恢復正常」。

    1名家園遭大火摧毀的女子7日表示，必須「徹底調查」這場火災，並說下一屆議員「應該監督政府」。這名僅提供姓氏「潘」（Poon）的女子在投票所外告訴法新社，「不管是誰的錯，都必須被追究責任。」

    在家中目睹整場火災的60幾歲劉姓女子說，她仍在哀傷中，並認為政府在災後需要聽取多元聲音。「只要是愛國、愛港的反對派聲音，都應該要有發言的機會。」劉女士告訴法新社。

    投票日一開始，香港行政長官李家超呼籲港人踴躍投票，「（你的一票）代表推動改革的一票，也是保護受災者的一票。」港府將在新一屆立法會首次會議中提出法案，討論救助與重建工作。李家超已宣布，由法官領導的「獨立委員會」將調查這場造成嚴重傷亡的火災。

    警方已拘捕至少15名涉案建築公司的相關人士，做為火災調查的一部分。當局也警告不得從事利用悲劇牟利的犯罪，在火災後以煽動罪逮捕至少3人。

    香港警方6日證實，拘捕一名71歲男子，罪名包括「妨礙國安調查」及煽動罪。

    中國駐港國安公署6日還召見包括法新社在內的多家國際媒體，警告他們在選舉與火災報導中不得「踩到法律紅線」。

    截至7日，香港廉政公署已逮捕11名涉嫌呼籲他人不投票或投廢票的人士。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播