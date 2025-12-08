香港「愛國者」立法會選舉 投票率創下史上第二低

在宏福苑大火的餘波中，香港7日舉行的立法會選舉，投票率創下史上第二低。（法新社）

香港7日舉行的立法會選舉，在北京「愛國者治港」規則下進行，在當地數十年來最嚴重火災的餘波中，投票率創下史上第二低。

法新社報導，北京在2021年為因應香港大規模的「反送中」抗爭，而重塑選舉制度，同年底在新制度下舉行的首次選舉，投票率創下30.2％的歷史新低。

請繼續往下閱讀...

依據港府選舉事務處8日凌晨公布的數據，本次立法會選舉投票率為31.9％。實際投票人數甚至略少於上次，在410萬名登記選民中，只有130萬人投票，但由於整體選民人數減少，投票比例因而較高。

官方預計8日晚間在香港會議展覽中心公布當選名單。

過去的香港立法會選舉，親北京陣營與民主派陣營經常出現激烈對壘，且民主派通常可拿下約6成普選票。但北京在2021年改革選制，確保只有「愛國者」才能擔任公職，並將90個議席的直選席次削減為20席。

7日的選舉共有161名經過政府審查的候選人，兩大民主派政黨再次缺席：公民黨已於2023年解散，民主黨也正逐步淡出。

11月下旬，香港大埔宏福苑社區多座大樓發生大火、造成至少159人喪生後，競選活動一度暫停。在宏福苑附近一座小公園臨時形成的追悼區，志工與政府安排的清潔人員7日晚間清光自災後累積的大量鮮花與悼念字條。

警方稍早曾警告，現場情況與2019年民主抗爭有類似之處，凸顯集體哀悼所帶來的高度政治敏感性。1名警員在現場告訴法新社，清場行動是為了「讓（公園）恢復正常」。

1名家園遭大火摧毀的女子7日表示，必須「徹底調查」這場火災，並說下一屆議員「應該監督政府」。這名僅提供姓氏「潘」（Poon）的女子在投票所外告訴法新社，「不管是誰的錯，都必須被追究責任。」

在家中目睹整場火災的60幾歲劉姓女子說，她仍在哀傷中，並認為政府在災後需要聽取多元聲音。「只要是愛國、愛港的反對派聲音，都應該要有發言的機會。」劉女士告訴法新社。

投票日一開始，香港行政長官李家超呼籲港人踴躍投票，「（你的一票）代表推動改革的一票，也是保護受災者的一票。」港府將在新一屆立法會首次會議中提出法案，討論救助與重建工作。李家超已宣布，由法官領導的「獨立委員會」將調查這場造成嚴重傷亡的火災。

警方已拘捕至少15名涉案建築公司的相關人士，做為火災調查的一部分。當局也警告不得從事利用悲劇牟利的犯罪，在火災後以煽動罪逮捕至少3人。

香港警方6日證實，拘捕一名71歲男子，罪名包括「妨礙國安調查」及煽動罪。

中國駐港國安公署6日還召見包括法新社在內的多家國際媒體，警告他們在選舉與火災報導中不得「踩到法律紅線」。

截至7日，香港廉政公署已逮捕11名涉嫌呼籲他人不投票或投廢票的人士。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法