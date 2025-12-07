新版國安戰略 美戰爭部長：告別烏托邦式理想主義時代

美國戰爭部長赫格塞斯強烈抨擊美國在後冷戰時期的外交政策，並宣布「烏托邦式理想主義」的時代已經結束。（路透）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）6日強烈抨擊美國在後冷戰時期的外交政策，點名批評歷任總統與軍事將領，並宣布「烏托邦式理想主義」（utopian idealism）的時代已經結束。

赫格塞斯在年度「雷根國防論壇」（Reagan Defense Forum）上表示，美軍將迎向一個新的戰略重心，聚焦西半球，要求盟友自我防衛，並在對待中國人民解放軍的態度上，採取更具和解意味的立場。

請繼續往下閱讀...

美國政治新聞網站Politico報導，赫格塞斯的談話凸顯4日深夜公布的新版「國家安全戰略」（NSS），並預告戰爭部即將發布的「國防戰略」（NDS），將界定美軍的全球優先事項。

赫格塞斯的演說顯示，政府正朝向承認大國主導勢力範圍的政策邁進—中國在太平洋、美國在西半球、以及廣義上的歐洲，雖然他只略微提及俄羅斯。「告別理想化的烏托邦主義，迎來務實的強硬現實主義（hard-nosed realism）。」

赫格塞斯表示，美國不應再被「民主建設、干預主義、不明確目標的戰爭、政權更迭、氣候變遷、覺醒式的道德說教，以及無效的國家重建」分心，「我們將改以本國實際、具體的利益為優先。」

他也利用這場以國防產業為主題的論壇，更明確地闡述川普政府向更靠近本土的戰略重心轉移。這項轉向發生在加勒比海地區進行的軍事行動期間，該行動已擊沉超過20艘據稱載運毒品的船隻，並造成約80人死亡。官方聲稱，其目標是打擊「毒品恐怖分子」，但部分國會議員與專家批評該行動非法。

赫格塞斯還暗示，美軍將擴大參與美國和墨西哥邊境巡邏，「我們將部分透過籌組專門負責邊界防衛任務的訓練與裝備單位，來確保邊界安全，涵蓋陸、海、空的相關行動。」

雖然近年來的國防戰略著重嚇阻中國，但赫格塞斯暗示，即將公布的新版NDS將採取較為柔性的作法。「川普總統與本屆政府追求的是穩定的和平、公平貿易，以及對中國的尊重關係。」美國將奉行「尊重（中國）所進行的歷史性軍事擴張」政策，但五角大廈仍將「以清醒的態度看待其軍事擴張的速度、規模與全面性」。

他稱取南韓、波蘭與德國等國近年增加國防支出，並引用川普的要求，強調各國應該自行承擔更多防務。「盟友不是小孩」，「我們可以、也應該要求他們善盡自己的責任。」

赫格塞斯也重申要大幅強化美國國防工業基礎，包括對軍艦、無人機以及「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統等計畫的新投資。這些都屬於1兆美元國防預算的一部分，其中包括國會今年通過綜合法案所帶來的1500億美元額外經費。

在外交方針上，新版NSS批評歐洲盟國未能支持主張民族主義的極右派政黨，並稱華府將支持旨在「恢復歐洲的文明自信與西方身分認同」的努力，但赫格塞斯也同時拒絕美國干涉他國內政。

他說，川普政府將理所當然地把本土與西半球放在優先地位，「其他地區仍有威脅存在，而我們的盟友必須站出來，而且是真的要站出來。」

