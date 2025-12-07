為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港立法會選舉 投票率至晚間8時30分為29.06％

    2025/12/07 23:23 中央社
    香港立法會議員選舉為提高投票率，將投票時間延長到16小時。（路透）

    香港立法會議員選舉為提高投票率，將投票時間延長到16小時。（路透）

    本屆香港立法會議員選舉今早7時30分起展開投票，將於深夜11時30分截止。綜合港媒報導，截至晚間8時30分，地區直選（民眾普選）的投票率為29.06%。而2021年上屆香港立法會議員選舉的地區直選投票率為30.2%。

    根據各大港媒引用的香港特區政府新聞公報數據，截至晚間9時30分，地區直選（民眾普選）累計有120萬490人前往投票。

    鑑於上屆香港立法會議員選舉投票率僅30.2%，為提高投票率，本屆香港立法會議員選舉的投票作業，較上次選舉提早1小時從早上7時30分開始，並延後1小時至深夜11時30分結束，長達16個小時。

    今天的選舉是香港主權1997年移交中國以來的第8屆立法會議員選舉，將選出90名議員，其中地區直選選出20名、功能界別選出30名、選舉委員會選出40名。

    在今天的選舉過程中，香港廉政公署先後公告，指控4名年齡介於33至41歲的男子，涉嫌於立法會換屆選舉期間在社群平台留言「煽惑他人不投票或投無效票」，觸犯香港選舉法律，今天被該署逮捕；另有1名24歲的王姓男子也被控觸犯香港選舉法律，今天被該署通緝。

