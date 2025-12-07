小野田紀美迎43歲生日 開心報告「打過FGO關卡」轟動日網

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，在今（7）日開心迎接自己的43歲生日。（圖擷取自@onoda_kimi 社群平台「X」）

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，就任後多次在記者會面對媒體提問，展現口條清晰且邏輯清楚的回應，加上不卑不亢的直率作風、樂於在社群分享個人愛好，成為備受日本年輕世代關注的政壇新星。今（7）日小野田紀美喜迎43歲生日，她還開心發文報告自己通關知名手遊《FGO》關卡，文章一出立即在日網掀起轟動。

綜合日媒報導，1982年出生於美國的小野田紀美，是美日混血兒，1歲時舉家搬回日本岡山居住，畢業於拓殖大學政經學部政治學科。報導指出，小野田紀美從政前曾擔任過模特兒、雜誌編輯，甚至任職過遊戲開發公司，平時在社群帳號也毫不掩飾自己喜歡的ACG（動畫、漫畫、遊戲）與BL作品，被網友們視為「政壇宅宅」、「政壇腐女」。

今日迎接自己43歲生日的小野田紀美，先是在日本當地時間凌晨12點13分（台灣時間6日晚間11點13日）發文報告，她熬夜苦戰多許久後，終於通關手遊《FGO》日版的「奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス」關卡，順利拿到1000個聖晶石獎勵，同時感謝所有給她通關建議的御主們（Master，《FGO》英靈對玩家的稱呼）。

該文一出，吸引大批日本網友熱議，眾人除了驚訝她居然也是「迦勒底的御主」，也對日本政治人物、甚至還是內閣級別的大臣，主動展現自己會徹夜打遊戲的一面，感到非常稀奇，「好肝」、「安全保障（確信」、「接下來可以打戴冠戰了」、「恭喜妳通關！想不到大臣也會玩手遊」、「讓我們一起為即將到來的最終章加油吧！」、「《FGO》竟然好玩到能佔據一國大臣的睡眠時間，還特別發文向國民報告」。

另據日媒指出，小野田紀美大約從2017年9月開始入坑《FGO》，遊玩契機則是想試著在上班通勤玩關注很久的手遊作品，結果自此沉迷至今。小野田紀美還曾在2022年12月發文表示，《FGO》有一個原型來自古代日本邪馬台國女王「卑彌呼」的角色，而她正是激發小學的自己立下成為政治家夢想的傳說人物，因此自己拚盡全力將她抽到滿級。

除報告《FGO》通關進度，小野田紀美還額外發布另一篇貼文表示，「今天，我升到了43級，前幾天我的秘書們送了我一束花（カプヌ，日清杯麵），真的非常感謝。完全沒想到自己會擔任大臣這個職位，從上任以來，每天從早忙到晚，但在推特（Twitter、X）上我還是會像過去一樣，繼續分享日常生活和推廣岡山，請大家多多指教！」

