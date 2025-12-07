為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    出境就會被當成委內瑞拉「逃犯」 馬查多仍將親領諾貝爾和平獎

    2025/12/07 00:02 中央社
    諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多遭警告出境就會被視為「逃犯」，仍將親赴瑞典領獎。（法新社檔案照）

    諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多遭警告出境就會被視為「逃犯」，仍將親赴瑞典領獎。（法新社檔案照）

    挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。她目前藏身委國境內。

    馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。

    不過，委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）11月告訴法新社，馬查多若出境前往挪威領獎，將被視為「逃犯」。

    哈普威金（Kristian Berg Harpviken）今天則說：「我昨晚和馬查多聯絡，她確認將現身奧斯陸出席頒獎典禮。……鑒於安全情勢，我們無法提供更多關於日期或她將如何抵達的消息。」

    委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）去年7月大選贏得連任，但馬查多指控他選舉舞弊，選後也爆發多場抗議活動，共有約2400人被捕，此後委國境內反對運動失去聲量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播