「戰爭就是和平」？川普自詡和平締造者 但又頻揚言興戰

華盛頓郵報5日報導，毫不掩飾想拿諾貝爾和平獎的美國總統川普極力打造「和平締造者」的人設，總把自己上台不滿1年就搞定多場戰爭與衝突掛在嘴邊；但在此同時，川普也經常揚言要發動戰爭，想讓全世界知道美國已進入備戰狀態，所以他把國防部更名為「戰爭部」、威脅要攻擊與入侵競爭對手甚至盟友，以及下令在加勒比海對所謂運毒船展開一系列致命襲擊。

此等自相矛盾的言行日前再度上演：川普一下子吹噓自己搞定和平協議，一下子又放話要掀起新衝突；他為美國政府在加勒比海攻擊船隊的行為辯護，並威脅要對委內瑞拉發動地面戰，然後又大讚自己「終結」多場戰爭，以及對年初被下令解散的聯邦政府機構「美國和平研究所」（USIP）冠上他的名字而沾沾自喜。5日，川普獲頒國際足球總會（FIFA）新設、堪稱專為他量身打造的和平獎。「這是我畢生最偉大的榮譽之一，」他說。

華郵指出，今年初回鍋白宮的川普已多次將戰爭與和平混為一談，而他本人看似並不覺得這有啥矛盾牴觸。例如，川普2日在內閣會議上說，想到他終結了那麼多場戰爭，每1場都該頒給他1座諾貝爾和平獎，「但我不想太貪心。」

民主黨與人權倡議者說，川普頻繁遊走於擁和與黷武之間，既危險又自相矛盾；其國際締和者的角色令人質疑，還危及破壞與部分美國親密友邦的關係，像是揚言要從丹麥手中奪走格陵蘭島、威脅要讓加拿大成為美國第51州，以及放話要拿回巴拿馬運河主控權。

而今川普又不斷升高對委內瑞拉的軍事行動，以及始終不願施壓俄羅斯總統普廷結束烏克蘭戰爭，國會參議院外交委員會首席民主黨人夏亨（Jeanne Shaheen）說，這讓人很難認真看待川普政府的「和平」論述。

多位學者也直指川普在結束武裝衝突上有時過於誇大其詞，並質疑川普為何如此執著要想擁有此等令人質疑的成就。例如，當川普4日在華府與民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）共同簽署和平協議時，剛果東部的暴力衝突尚未平息－－與政府軍爆發衝突的地方武裝團體，據稱有盧安達在背後撐腰。

德國波昂國際衝突研究中心（Bonn International Centre for Conflict Studies）教授沃爾夫（Herbert Wulf）說，川普的這種「交易」式協議難以帶來持久和平，他還批評川普在處理國際關係上過於短視與功利。

