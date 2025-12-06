為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    馬斯克要開星鏈電信公司？ 已申請「Starlink Mobile」商標

    2025/12/06 23:00 編譯管淑平／綜合報導
    「星鏈」衛星網路系統標誌。（彭博檔案照）

    

    美國富豪馬斯克（Elon Musk）準備成立電信公司？他的太空探索科技公司（SpaceX）近日向美國主管機關申請，註冊「星鏈行動」（Starlink Mobile）商標，引起外界揣測，可能要成立行動通訊公司，使用旗下正快速擴展的星鏈衛星網。

    《彭博》5日報導，根據美國專利商標局（USPTO）網站資料，SpaceX公司已於10月16日提出「Starlink Mobile」商標申請，目前正等待分配承辦審查人員。申請文件提到電信服務，即個人行動通訊服務，以及文字、語音和音訊雙向傳輸。SpaceX尚未回應這份報導。

    「星鏈」為太空探索科技公司的衛星網路，透過部署在低地軌道的上萬顆衛星，向地面發送高速寬頻網路，星鏈業務崛起推升SpaceX的預估市值飆升，最新一輪向員工和早期投資人提出的股份收購計畫中，公司估值高達8000億美元，並且可能在明年底上市。

    目前SpaceX與T-Mobile美國公司合作，利用星鏈替沒有傳統地面基地台訊號的「死角」地區，提供衛星網路服務。不過，馬斯克9月在Podcast節目中曾談到，SpaceX成立自有行動通訊公司，直接與AT&T、威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）等電信公司競爭，可能是「其中一個選項」。

