    首頁 > 國際

    斯里蘭卡氣旋洪災 增至607死214人失蹤

    2025/12/06 20:59 中央社
    斯里蘭卡2日淹水慘況。（路透社）

    斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦引發的豪雨及洪水重創，官方證實死亡人數已攀升至607人，另有214人失蹤。今天可能還會有新的土石流和洪水。當局公布災民重建及罹難者慰問補助計畫。

    法新社報導，迪特瓦（Ditwah）11月26日登陸斯里蘭卡，11月29日政府宣布進入緊急狀態，至今全國已有200多萬人受影響。總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）稱這是斯里蘭卡遭遇過最嚴峻的天災。

    不過，在受災最嚴重的斯里蘭卡中部山區仍然豪雨不斷，當局昨天因此再發布新的土石流警報。

    斯里蘭卡財政部昨晚也透過聲明宣布，受災民眾可申請最多1000萬斯里蘭卡盧比（約新台幣101萬元）補助至較安全地點購地與蓋房，罹難者或永久失能者可獲每人100萬斯里蘭卡盧比（約新台幣10萬元）補助。

    根據斯里蘭卡國家災害管理中心（The Disaster Management Centre，DMC）統計，全國有7萬1000多間住宅因上週的洪水與土石流受損，其中近5000間全毀；目前仍有約15萬災民暫居政府收容所，最高峰時有22萬5000人。

