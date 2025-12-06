愛達女神號郵輪爆疫情！乘客剛出發就上吐下瀉 逾百人染「1病毒」

愛達女神號（AIDAdiva）。（歐新社）

美國1艘超過100名乘客與船員的郵輪，因某種致命的病毒爆發，而發生大規模的感染。疾病管制與預防中心（CDC）的報告指出，這群受感染的郵輪旅客，才剛開始為期133天的世界航行，卻在海上嘔吐並出現腹瀉症狀。

英媒《太陽報》今（6日）報導，愛達郵輪公司（AIDA Cruises）的愛達女神號（AIDAdiva），最初在11月30日發現跟通報疫情，並啟動了健康危害應對程序，包括消毒、隔離與檢測等。官方迅速確認至少有95名乘客及6名船員的病因，是具高度傳染性的諾羅病毒。

據報導，愛達女神號最初的疾病通報，是多次在美國停靠後才出現的。該郵輪於11月10日自德國漢堡啟航後，接連在波士頓、紐約、邁阿密及查爾斯頓停靠，接下來郵輪將前往中美洲、墨西哥、歐洲與日本等地，而部分出現症狀的乘客，將於本（12）月16日結束行程。

當局指出，郵輪裡生病的乘客和船員，不到船上總人數的6%。CDC表示，愛達女神號除了加強清潔與消毒程序外，也採集糞便樣本進行檢測，更隔離了生病的乘客及船員。

