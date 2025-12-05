將問題歸咎歐盟 白宮《國家安全戰略》指歐洲文明恐遭抹滅

美國總統川普簽署《國家安全戰略》，並於5日公布。（法新社）

彭博5日報導，川普政府指出，歐洲在歷經數十年的經濟下滑、政治審查（political censorship）以及移民潮湧入之後，其文明面臨被「抹滅」（erasure）的危機。

報導說，在5日公布，由美國總統川普簽署的一份長達29頁的《國家安全戰略》中，美國政府說，歐洲的文化與政治失敗，對歐陸生活方式的威脅，更甚於其糟糕的經濟表現。

該報告說，「比文明抹滅此更為嚴峻的真實前景相較，經濟下滑顯得微不足道；如果當前趨勢持續，在20年甚至更短的時間，歐洲大陸將面目全非」。

在川普重返執政近1年後，美國與其歐洲傳統盟友間的意識形態分歧日益加劇。白宮抨擊歐盟對美國科技企業的監管、對歐洲極右派政黨公開表示支持，並威脅停止對烏克蘭提供支持，除非基輔向俄國總統普廷全面讓步。

一些外交官透露，美國也鼓勵一些歐洲國家，阻礙歐盟一項旨在對烏克蘭提供900億歐元的新注資計畫，烏國需要該經費維持其對抗俄國入侵的戰鬥。

該報告將許多歐洲問題歸咎於歐盟，表示歐盟削弱政治自由，無法遏阻加劇社會緊張的移民。該報告也抨擊其所謂對反對派政治運動的審查與限制。

報告指出，美國對歐洲的主要目標，是確保快速結束烏克蘭戰爭，為美國企業開放歐洲市場，以及防止北約進一步擴張。報告也強調，「對美國而言，歐洲仍在戰略與文化上至關重要」，美國承受不起歐洲的失敗。

