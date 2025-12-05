起飛前震撼教育！智利空巴「冒火光」 乘客尖叫衝逃生口全員撤離

4日晚間智利南美航空登機時發生火警意外。（擷取自X）

巴西的聖保羅/瓜魯柳斯國際機場，昨（4日）晚間一架空巴起飛前發生意外，有乘客發現飛機冒出濃煙，飛機底部甚至能看到巨大火光，造成艙內乘客騷動，推擠朝逃生口移動，所幸在空服員協助下，順利疏散平安撤離。

英媒《太陽報》今（5日）報導，意外發生時，乘客們嚇得驚聲尖叫，機艙內一片恐慌，大家推擠著往逃生口移動，在尖叫聲此起彼落之時，機場員工也立刻引導旅客前往逃生路線。一開始是有乘客從飛機的窗戶，注意到外頭冒煙的景象，才導致機艙內瞬間一片混亂。

請繼續往下閱讀...

據報導，當時智利南美航空（LATAM Chile）的A320客機正在登機，準備要飛往阿列格雷港（Porto Alegre）。而機場的傳送帶在將行李運往貨艙之時，不料突然起火燃燒，乘客被緊急疏散，當地消防隊在趕抵現場後，就馬上把傳送帶從貨艙移走。

南美航空表示，意外是地勤使用的設備發生小規模起火，該設備屬於負責行李裝載的第三方公司，而事故產生的煙霧也觸發了安全程序，乘客在空服員的協助下，經由登機橋及逃生滑梯疏散撤離。

❗️An Airbus A320 bursts into FLAMES in Brazil after landing, with a baggage loader sparking the blaze



Smoke floods the cabin as crew races to evacuate passengers — a narrow escape caught on video pic.twitter.com/aN2dsiZdS3 — RT （@RT_com） December 5, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法