巴西「館長」健身房臥推手滑 槓鈴砸胸送醫不治

的巴西博物館館長在健身房臥推時，槓鈴掉落重擊胸口，重傷身亡。槓鈴示意圖，場地、人物與新聞事件無關。（資料照）

55歲的巴西博物館館長蒙特內格羅（Ronald Montenegro）在健身房臥推時，槓鈴不慎從手中滑落，重擊胸口，周圍的人與工作人員立即前來幫忙，但他起身時表情痛苦猙獰，一下子又再次倒地，送醫回天乏術，不幸離世。

據《每日郵報（Daily Mail）》報導，蒙特內格羅曾擔任奧林達（Olinda）知名博物館的館長，平時有規律健身習慣。事發當天，監視器畫面顯示，他一開始的狀態並沒有異樣，然而在他暖身後，準備進行第二組訓練時，卻突然力竭，槓鈴從手中滑落，重重砸到他的胸口上。

周邊的人與健身房工作人員立即協助、關心傷勢，但他起身走了幾步後，開始身體搖晃，暈倒在地上，被送往附近的醫院急救，但因傷勢嚴重身亡。

請繼續往下閱讀...

蒙特內格羅生前曾擔任「巨偶博物館」（Palacio dos Bonecos Gigantes）的館長，非常受當地人的愛戴與敬重。館方也在事發後發文哀悼，「今天我們失去的不僅是一位領導者，更是一位朋友、一位創造者、一位流行文化的捍衛者，以及一位對奧林達乃至全世界的巨型木偶傳統傳承貢獻最大的人之一。他對狂歡節的奉獻、遠見和熱愛影響了好幾代人，並在我們每一個作品的細節中留下痕跡。」

蒙特內格羅的親屬也建議，臥推訓練通常是需要教練陪同的高風險運動，就算使用者已經熟悉如何操作，仍然會有發生意外的可能性，他希望健身房能多加重視相關健身器械的安全疑慮問題，並免再有同樣的悲劇發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法