英國政府出錢幫中共洗腦？中學教材竟教「台灣是中國一部分」

英媒揭露，由英國政府資助的「華語卓越計畫」教材竟配合中共政治宣傳。圖為倫敦大學學院（UCL）提供的教學地圖，將台灣（右下）與中國塗上相同顏色，暗示台灣是中國的一部分。（圖：倫敦大學學院）

中國對西方教育體系的滲透再添一樁，這次甚至涉及英國政府資金。英國《每日電訊報》4日獨家報導，一項由英國政府資助、旨在推廣華語教學的計畫，竟在教材中反覆灌輸學生「台灣是中華人民共和國一部分」的觀念。這類教材不僅無視台灣自我治理的事實，更被批評是拿納稅人的錢協助北京進行政治宣傳。

報導指出，這項名為「華語卓越計畫」（Mandarin Excellence Programme, MEP）的項目，由英國教育部資助，並由倫敦大學學院（UCL）教育學院與英國文化協會（British Council）共同執行。目前全英約有75所公立中學、約8000名學生參與該計畫。

然而，《每日電訊報》檢視該計畫提供給學校的教材後發現，多處內容暗示台灣屬於中國。其中一份2022年編寫給8年級學生（約12至13歲）的練習題中，竟直接向學生提問：「台灣在哪裡？你知道台灣是中國的一部分嗎？（Do you know Taiwan is part of China?）」此外，還有6份地圖教材將台灣標示為中國領土，其中4份也將西藏劃入。

專家批淪中共傳聲筒 無視台灣自治事實

報導提到，儘管台灣視自己為獨立於北京之外的主權國家，且中共從未統治過台灣，但這些教材完全採納了北京的觀點。英國智庫「英中透視」（UK-China Transparency）主任盾君山（Sam Dunning）痛批，地圖與文字敘述顯示台灣是中國一部分，這是一種令人尷尬的嘗試，試圖將宣傳編織進年輕人的教育中，「除了暴露中國共產黨的意圖外，毫無意義。」

「中國戰略風險研究所」（CSRI）所長葉安德（Andrew Yeh）也表示，看到UCL和該計畫「鸚鵡學舌」般複述中共對台論述，令人徹底失望。他強調，這些論述不僅片面，更不符合台灣作為事實上（de-facto）自治國家的現實。

針對教材爭議，UCL辯稱該計畫無統一課綱，指爭議內容多由教師自行上傳，僅兩份源自校方，但該資源網站卻是由具中共官方色彩的「孔子學院」託管。英國教育部則急忙切割，強調官方文件未矮化台灣，並將責任推給執行端UCL。這顯示英政府雖投入數百萬英鎊資助，卻對教材遭政治滲透缺乏有效監管。

