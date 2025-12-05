88歲仍打工度日！辛酸故事感動網友捐款 連CP查理也響應

美國88歲老兵的公司破產，導致退休金全沒，其妻更罹患重病，需負擔高額醫藥費；他只好重返職場。（圖截自IG／itssozer）

美國密西根州88歲退伍老兵因公司在他退休後破產，導致退休金全沒；隨後其妻子更因罹患重病，而需負擔高額的醫藥費。他只好重返職場，在超市擔任收銀員維持生計，這段令人鼻酸的故事掀起迴響，短短數日便募得超過150萬美元（約新台幣4683萬元）。

《紐約郵報》報導，88歲的退伍軍人艾德（Ed Bambas）在超市擔任收銀員時，因網紅山謬（Samuel Wiedenhofer）分享他的故事而意外爆紅，感動全球網友。山謬隨後替他發起GoFundMe募款，短短幾天金額便突破150萬美元（約新台幣4683萬元），吸引超過3萬名支持者，就連知名歌手CP查理（Charlie Puth）都加入響應。

據了解，艾德1999年退休，卻因公司在2012年破產而痛失退休金、醫療保障與大部分人壽保險。隨後其妻子罹病多年，龐大的醫療費用更使家庭財務崩潰。他不得不出售房產，並在妻子7年前過世後重返職場。他在距住處約72公里的超市找到工作，一週上五天、每天8小時，持續了5年。

艾德的兒子邁可（Michael Bambas）表示，父親仍不知道募款金額已突破百萬美元，對四面八方湧來的善意無比感動。他透露，將在艾德的工作地點舉行一場驚喜儀式，正式把這筆足以改寫人生的善款交到他手中，並由當地退伍軍人組織致敬。邁可表示，這筆捐款將徹底解除父親的壓力，讓他終於能放下重擔，享受真正的退休生活。

