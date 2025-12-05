為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普政府與日協調台灣議題 薛瑞福：傾向多做少說

    2025/12/05 10:46 中央社
    中國強烈反制日本首相高市早苗「台灣有事」言論。美國前官員薛瑞福今天談到美方立場時指出，美國與日本協調台灣相關議題時，傾向「多做、少說」。例如日本在鄰近台灣的地區部署飛彈，即使不明說，戰略意涵已相當清楚。

    喬治城大學今天舉行「日中關係及其對美國的影響」座談，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）及白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）等出席。

    中國在經濟、旅遊及藝文等多方面激烈反制高市早苗的「台灣有事」言論。薛瑞福談到相關議題時，引述美國戰爭部高層人士指出，美國與日本處理台灣議題時，希望「多做少說」。

    他說，公開立場與言詞在嚇阻策略中有其作用，但更重要的是實際行動。例如，日本防衛大臣小泉進次郎前往日本西南諸島，視察新部署的飛彈展示現場。即使沒提到任何與台灣有關的話題，但從地理上看，這些部署地點與宮古海峽、台灣的距離顯而易見，意涵重大。

    薛瑞福表示：「川普政府傾向做得更多、說得更少，我認為這就是他們想回歸的軌道。不過，我們如今仍處在『川普風格』的世界，而他一貫有自己特有的行事方式。」

    川普政府對台立場方面，薛瑞福說，川普公開談論盟友與夥伴時的說話方式有時會讓人有些困惑。但美國政府內部官僚體系始終在其中扮演「好警察／壞警察」的角色，並針對情勢適當調整策略。

    他指出，就台灣議題而言，川普政府的表現其實相當不錯。第一任期對台軍售數量，比美國歷史上任何一屆政府都多，甚至超過任期兩屆的政府。因此，在安全保障與軍事協助這類問題上，「在川普任內會非常穩固」。

    麥艾文則對美國對台承諾感到焦慮。他指出，北京核心戰略就是離間美台；若有機會在美日之間、特別在台灣議題上製造分裂，對北京而言，將是最大的戰略勝利。

    麥艾文在美國前總統歐巴馬政府國安會負責台灣事務長達6年，現任喬治城大學教授。他說，他說，回顧川普第二任期開展以來的行為與政策決定，北京所看到的對一項相對小規模的軍售案（主要是EDA武器，也就是美國庫存裝備）進行「極度冗長的延宕」，而那並非昂貴或先進的裝備。

    此外，麥艾文指出，美台關鍵防務對話還被降級，從華府移到阿拉斯加舉行，「你有充分的理由感到非常非常焦慮」。

    他說，中國也對川普政府考慮調整對台政策用語的可能性「興奮得幾乎陶醉」。他們希望美國從「不支持台灣獨立」轉為「反對台灣獨立」。

    麥艾文表示，更令人憂心的是，川普政府是否會從「支持和平解決（兩岸分歧）」調整成「支持和平統一」。資深的川普政府官員曾在華府私下表示：「當然，我們在評估這些可能性，但真正重要的是嚇阻，而那正是川普政府致力維護的核心。」

    麥艾文對這樣的發言感到憂心。他指出，若真的出現這樣的文字調整，將產生巨大的影響，且正中北京下懷；因為北京正在努力推動的敘事，即是「美國永遠不會保衛台灣」。

