日將啟動南鳥島稀土開發 防相：嚴密監視防中國干擾

日本太平洋珊瑚環礁南鳥島。

日本防衛大臣小泉進次郎今天在參議院外交防衛委員會上，面對中國恐干擾日本開發海底資源稀土的質詢表示，自衛隊透過周邊海域的警戒監視與情報收集，確保資源調查能在安全狀態下進行。他並強調，自衛隊持續對中國航空母艦的動向進行嚴密監視。

產經新聞報導，日本政府預計於2026年1月起，在日本最東端的南鳥島外海進行稀土試挖作業。目的是從經濟安全保障層面出發，建立不依賴中國的稀土供應鏈。

海洋安全保障專家、國民民主黨議員山田吉彥質詢時表示，「這是日本極具突破性、充滿夢想的計畫」，然而今年6月中國航空母艦遼寧號曾在南鳥島周邊的日本專屬經濟區（EEZ）航行，他憂心「如果日本在EEZ內進行資源開發時，中國實施某種干擾，能否進行排除？」

他進一步詢問，「日本海底資源的價值據說高達500兆日圓。日本進行海底資源相關開發時，自衛隊與防衛省要如何保障安全？」

小泉答詢表示，「確保我國的海洋調查人員能夠安心進行資源調查，這非常重要。自衛隊在我國周邊海域充分運作，平時就與相關機關保持緊密合作，像是警戒監視與情報收集，把訊息適時提供給海上保安廳等相關機構」。

他並指出，針對中國航空母艦的動向，自衛隊也進行了嚴密監視。

此外，委員會上也討論了海底電纜防護問題。去年起，台灣外海及歐洲近海多次發生疑似中俄勢力涉入的電纜遭破壞事件。

山田詢問，「全球99%的國際資訊交換都依賴海底電纜，全球約有450條海底電纜，日本鋪設了22條。近年在歐洲波羅的海及亞洲的台灣周邊，都發生過中國相關船隻切斷海底電纜事件，我國針對海底電纜的監視與防衛體制如何？」

內閣官房的相關負責人回答，「電信業者進行海底電纜的監控、登陸站的警備措施，以及障礙發生時的應對體制。政府方面則建立海底電纜與登陸站的資訊共享系統，平時對周邊海域進行警戒監視、支援登陸站的警備，以及協助登陸站分散化、加強國際合作等。相關部會相互協調，推動必要的防護措施」。

山田追問主責機關，內閣官房的相關負責人表示，海底電纜防護涉及分工，例如電信事業的監督機關是總務省、周邊海域警戒監視由海上保安廳與防衛省負責、登陸站的警備由警方負責、國際合作則由外務省負責等，並非單一機構處理。

山田質疑，「在這種情況下，可能要等電纜被切斷後才會知道。如此重要的海底電纜要如何保護？中國相關船隻非常巧妙，甚至傳出中國已經研發出專門用來切斷電纜的器具，因此需要一個負責且統一的因應體制」。

他進一步要求由防衛省為中心，從國家防衛觀點建立保護海底電纜的體制。

小泉進次郎對此回答，「議員提出以防衛省為中心，這是對我們的肯定。不過，各相關省廳及民間的合作同樣不可或缺」。

他表示，海上自衛隊每天監控日本周邊海域船舶航行狀況，必要時也會機動運用護衛艦進行監視警戒與情報收集。此外，也活用滯空型無人機與衛星等多種手段。

小泉指出，海外有構想，像是街上安裝的監視攝影機一樣，可以長期在水中配置無人水下載具或水下攝影機，以確保安全。防衛省將與各省廳及民間合作，吸取海外的各種專業知識，建立適切的防護體制。

