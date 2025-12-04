為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    2025全球和平指數報告出爐！ 冰島連續17年位居榜首

    2025/12/04 14:28 即時新聞／綜合報導
    冰島依舊成為2025年世界上最和平的國家。圖為冰島極光。（路透）

    

    儘管世界局勢風雲變色，仍有少數國家維持極高安全與社會穩定水準，成為旅人眼中的「安心天堂」。根據今年最新全球和平指數（Global Peace Index）報告，自2008年以來一直位居榜首的冰島，依舊成為2025年世界上最和平的國家。

    根據《BBC News》 報導，2025年的最新全球和平指數（Global Peace Index）報告出爐，評估指標涵蓋軍事化程度、社會安全與安全程度、持續衝突程度三大面向，總共有24項具體指標，像是暴力犯罪率、政治穩定性、軍費開支、與鄰國關係、核武數量、國內及國際衝突的死亡人數等，該報告對全球163個國家及地區的和平程度及生活穩定程度作出評分以及排名。

    2025年全球和平指數排名前十的國家分別為：1.冰島2.愛爾蘭3.紐西蘭4.奧地利5.瑞士6.新加坡7.葡萄牙8.丹麥9.斯洛維尼亞10.芬蘭。

    自2008年以來一直位居榜首，長達17年奪冠的冰島，值得一提的是，今年各項指標甚至提升了2%，進一步拉大了與排名第二國家的差距，顯然，這份獨特的安全、寧靜感，已然是冰島人的日常。

