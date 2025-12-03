正妹業務「賣車賣到床上」！正宮闖直播扯髮潑墨 數千人看到嗨炸！

中國一名賣車女業務當小三，被正宮闖入直播間扯髮潑墨，最後女業務狼狽的關掉直播，可以看到她的臉上還有墨水的痕跡。（圖翻攝自「黑料網」）

中國1名長相出色的賣車女業務搞上人夫，近日正宮掌握鐵證，直接殺到該名女業務的店裡，碰巧女業務正在開直播做銷售，正宮二話不說就闖進畫面，扯住女業務的頭髮叫罵，突然其來的「大瓜」（大八卦，中國網路用語）讓直播間數千人嗨翻。

據中國「黑料網」消息，事發於江蘇省南通市，中國電動汽車品牌「極狐汽車」1名負責直播賣車的銷售女業務，因為相貌和身材姣好，平時開直播又懂得如何讓觀眾開心，直播間常常都會有不少粉絲抖內、刷禮物。

請繼續往下閱讀...

不料這名女業務賣車賣到床上，跟1個已婚的車主搞上，車主的老婆得知此事後，昨天（2日）殺到女業務的店裡，正好碰上她正在開直播，正宮直接衝上去扯住女業務頭髮，順手還拿出一瓶墨水往女業務身上潑。正宮還當著鏡頭面前大吼：「你賣車可以，賣身不行！我老公買你家車花了幾十萬，你就用這方式感謝？」

直播間數千名網友看到這一幕，紛紛用看好戲的心情嘲諷，直呼現實上演的狗血劇比電視演的還好看。而突發狀況也讓店內其他員工嚇傻，經理還想上前勸架卻被推開，最後女業務相當狼狽地關掉直播。

