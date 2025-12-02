驚！紐西蘭男子闖珠寶店吞下百萬吊墜 店員目睹嚇傻

法貝熱（Fabergé）「007特別版八爪魚蛋吊墜」。（圖擷取自Fabergé官網）

紐西蘭奧克蘭發生離奇竊案，一名男子在珠寶店吞下價值3萬3585美元的（約新台幣105萬元）的「007特別版八爪魚蛋吊墜」，嚇得店員立刻報警。男子已被警方逮捕並面臨竊盜罪起訴，調查同時發現他曾涉及多起偷竊案。

綜合外媒報導，上週五（11月28日）一名男子在奧克蘭市中心的帕特里奇珠寶店（Partridge Jewellers）拿起一個吊墜後當場吞下，嚇得店員立刻報警。據了解，該男子吞下的吊墜為法貝熱（Fabergé）「007特別版八爪魚蛋吊墜」，由18K黃金製成，外層飾有綠色雕花琺瑯，鑲嵌60顆白鑽及15顆藍寶石，裡面藏有一個迷你金八爪魚，兩眼鑲嵌黑鑽，市值高達3萬3585美元（約新台幣105萬元）。

奧克蘭市中心巡邏隊在接獲報案僅數分鐘後抵達現場，當場將男子逮捕。中央區指揮官安德森（Grae Anderson）表示，警方到場時男子仍在珠寶店內，而吊墜尚未取回，因此無法提供物品照片。男子已於11月29日正式依竊盜罪被起訴。

警方指出，這名男子並非首次犯案。除了吞下吊墜外，他於11月12日還從同一家珠寶店偷走一台平板，以及11月13日從私人住宅竊取貓砂與除蚤用品，總價值約100美元（約新台幣3139元）。男子目前已被收押，將於12月8日出庭受審。

