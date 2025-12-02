冰山一角！ 宏福苑大火燒出貪腐與安全漏洞之憤

香港宏福苑社區大火2日進入第7天，現場附近的大量哀悼與打氣字條中，出現1張要求徹查真相與追究失職者的標語。（法新社）

部分政治分析家與觀察家指出，香港宏福苑大火可能只是高樓林立的香港的「冰山一角」，此案燒出外界對工程圍標與使用危險建材的質疑，令人擔心其他也在進行翻新工程的香港民宅大樓，是否會重演宏福苑悲劇。

香港特區政府起初表示，宏福苑外牆竹製鷹架上的包覆的綠色防護網符合消防安全標準，反而是封窗用的保麗龍板易燃，加上有強風，以致火勢迅速蔓延；1日，當局改稱現場採集的20個防護網樣本中，有7個未達安全標準，因為承包商在部分防護網被颱風颳壞後，為節省成本改用劣質網濫竽充數。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生說，外界最該問的是，其他地方也會發生宏福苑的事嗎？因為防護網不是特定某一個社區的事，而是更廣泛的普遍性問題。

此外，居民與官員表示，火災警報器在事發時未響。

「這確實打開了潘朵拉的盒子，」香港大學政治與公共行政學系榮譽教授卜約翰（John Burns）說，此前被隱藏的議題現在全都被攤開，「因為我們現在知道——或者自以為知道——的圍標、串謀、貪污、火警警報沒響、政府怠忽職守等的一切，全都浮上檯面」。

儘管官方強調已對承包商採取行動以及援助災民，政府監督不周的批評質疑仍持續不斷。美國智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）政治分析家兼資深研究員林和立說，民憤焦點並非施工材料的類型，而是政府部門缺乏監督監管。

2日，香港特首李家超被外媒質問憑什麼繼續留任時沒有正面回答，僅稱即使已盡力但火災仍有機會發生，其他城市亦如是。李家超的顧問湯家驊也迴避相關執法不力的問題，硬凹若有人違法還刻意欺瞞當局，這怎能算是執法者的錯？

建築商出身、曾揭發其他香港建案問題的政治評論員潘焯鴻說，圍標與其他串謀、浮報成本與缺乏透明度，在香港建案上很普遍；大型建案層層分包，徒增品質不達標與監管不力的風險；宏福苑大火所揭露的「只是冰山一角」。

