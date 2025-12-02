香港大火消防員憑「牆上紙條」救出15歲老狗 飼主淚謝

飼主李小姐（左）與獲救的15歲貴賓狗「傑森」重逢，她感謝消防員不僅救了狗，更「救了她的靈魂」。（法新社）

香港大埔宏福苑發生的嚴重火災已造成至少151人罹難，在悲劇中，一段人與寵物重逢的故事引發關注。一名43歲的飼主在火災後焦急尋找家中15歲的愛犬，原本以為希望渺茫，卻因消防員留意到她貼在牆上的「名字紙條」，成功將狗從火場中救出。她感性地在社群媒體上表示，消防員不只救了狗，「也救了我的靈魂」。

據《法新社》報導，這名飼主李小姐（Jacky Lee）住在宏福苑的「宏建閣」。火災發生時，她趕回現場並在附近的臨時庇護所等待消息。午夜過後，一名區議員告知她寵物搜救行動已經結束。

然而，不久後她的電話響起。一名消防員詢問她是否在27樓某單位養了一隻狗。火災發生一天後，她那隻名為「傑森」（Jason）的15歲灰色貴賓狗終於出現在志工懷中。李小姐受訪時表示：「我遠遠看到牠還在發抖，但我一叫牠的名字，牠看到我就停下來，然後笑了。我高興得快瘋了，感覺像在做夢。」

牆上名字紙條成關鍵 飼主：救了我的靈魂

這場救援的成功有其關鍵細節。消防員事後告訴李小姐，他們是在屋內牆上發現了她貼著狗狗名字的小紙條，才確認目標並成功將傑森哄進外出籠帶出。這段經歷讓李小姐在社群媒體上寫道：「他們（消防員）也救了我的靈魂。」獸醫檢查後表示，傑森除了輕微脫水外，健康狀況良好，已經恢復了活力。

這場延燒超過40小時的大火，也影響了許多飼養寵物的家庭。香港愛護動物協會（SPCA）統計，救援人員從大樓內共救出了209隻動物，包括狗、貓、魚、倉鼠與烏龜等，但也有63隻動物不幸喪生。

區議員劉進海表示，動物有很強的求生意志，建議搜救人員在樓層留下食物和水，並呼籲大眾關心失去寵物的居民，「在他們心中，寵物也是家人」。社群媒體上也湧入悼念留言，有網友寫道：「去到彩虹橋要乖乖的，和鄰居的大哥哥大姊姊、爺爺奶奶們一起玩吧。」

