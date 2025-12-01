美自居「調停者」而非盟友！消息人士：佛州密談氣氛艱難 美方施壓烏國

美國國務卿魯比歐（左）與烏克蘭國安顧問烏梅洛夫（右）11月30日在佛州會晤。（路透）

儘管美國國務卿魯比歐對外宣稱美烏高層在佛羅里達州的會晤「富有建設性」，但談判桌下的現實卻顯得更為殘酷。據《法新社》引述接近烏克蘭代表團的消息人士指出，這場旨在終結俄烏戰爭的談判過程「並不輕鬆」，美方代表不僅對基輔施加壓力，更在談判中將自己定位為「純粹的調停者」，而非烏克蘭的支持者。

美急拿協議去見普廷 施壓烏克蘭接受

報導指出，這場閉門會議的時機點極為敏感。美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預定於本週前往莫斯科會見俄羅斯總統普廷。消息人士透露：「美國人真的希望（在這次談判中）敲定最終要點，這樣他們才能去莫斯科。」這意味著美方急於在特使出訪前，先迫使烏克蘭在協議草案上畫押。

消息人士進一步表示，美方代表正對烏克蘭施加某種程度的壓力（applying some pressure），要求其接受協議。儘管雙方仍試圖保持建設性並尋找解決方案，但過程充滿角力。

談判中最棘手的部分在於涉及「領土」的措辭。另一名知情人士向《法新社》坦言，這部分的討論非常複雜，主因在於美方立場的根本性轉變：「因為他們（美方代表）將自己視為『純粹的調停者』，而不是支持烏克蘭的一方。」

對於正同時面臨戰場失利、國內爆發貪腐醜聞雙重壓力的基輔當局而言，失去美國作為堅定盟友的立場，無疑是雪上加霜。

儘管氣氛緊繃，消息人士強調，雙方仍在尋找措辭與解決方案，「每個人都對取得務實結果感興趣，這樣才能成為美俄後續談判的主題。」據悉，烏克蘭軍方高層也參加了針對特定議題的閉門會議，顯示談判已觸及具體的停火線與軍事技術細節。

