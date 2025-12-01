宏都拉斯大選膠著！川普威脅「斷援」陰影籠罩 候選人急切割特赦案

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，一名士兵在首都德古西加巴的投票所警戒。這場選舉籠罩在美國總統川普威脅「斷援」的陰影下，氣氛緊繃。（法新社）

宏都拉斯總統大選11月30日結束投票，選情呈現勝負難料的「極度膠著」狀態。法新社報導，這場選戰全程籠罩在美國總統川普強勢介入的陰影下。川普不僅公開力挺右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），更放話若他落選，美國將切斷對宏都拉斯的經濟援助，甚至拋出震撼彈宣稱將特赦該國因販毒入獄的前總統，引發各界譁然。

川普威脅斷援、特赦毒梟 選民反應兩極

報導指出，川普在選前最後關頭加大施壓力道，除了威脅「若阿斯夫拉沒贏就不給錢」之外，還宣布計畫特赦正在美國服刑45年的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲因將宏國變成「毒品國家」並協助運送古柯鹼而遭定罪，川普此舉在當地引發震驚。

請繼續往下閱讀...

選民對此反應兩極，部分人士希望順從川普意向能換取宏國移民在美的生存空間；但也有選民強烈反彈，拒絕外國勢力干預。阿斯夫拉在投票後受訪時顯得尷尬，急忙否認特赦案對他有幫助，並強調相關話題「與選舉無關」，試圖與這位毒梟前總統劃清界線。

代表執政黨「自由重建黨」（Libre）參選的蒙卡達（Rixi Moncada）將選戰定調為與「策畫政變的寡頭集團」之戰，喚起支持者對2009年政變的記憶。她強硬表示「僅承認最終結果」，拒絕接受初步計票數據。國家選舉委員會主席霍爾（Ana Paola Hall）緊急呼籲各陣營保持克制，避免激化對立。外界擔憂，在雙方互不信任下，選後恐爆發社會動盪。

法新社分析，儘管宏都拉斯長期飽受毒品走私與幫派暴力所苦，但候選人在競選期間鮮少提出具體對策，反而深陷政治口水。自川普今年1月上任以來，已驅逐近3萬名宏國移民，讓依賴海外匯款的家庭雪上加霜。58歲的選民維拉斯奎茲（Maria Velasquez）無奈表示，她只希望新政府能改善經濟，「我只想逃離貧窮。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法