為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    孟加拉反對派領袖 前總理吉亞病危

    2025/11/30 17:35 中央社
    孟加拉反對派領袖、前總理吉亞傳出病危消息。（美聯社檔案照）

    孟加拉反對派領袖、前總理吉亞傳出病危消息。（美聯社檔案照）

    孟加拉反對派領袖、前總理吉亞（Khaleda Zia）的所屬政黨今天表示，吉亞在首都達卡一家醫院接受治療，她的情況「非常危急」。

    路透社報導，吉亞所屬政黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）高層人員及醫生指出，現年80歲的吉亞於11月23日，因嚴重胸腔感染影響心臟與肺部，住進一家私人醫院。

    吉亞病情惡化，加劇了「孟加拉民族主義黨」面臨的不確性，一是由於黨內精神領袖吉亞病重，二是因為代理黨主席、吉亞的兒子塔瑞克．拉曼（Tarique Rahman）仍在海外。

    在孟加拉長年執政的前總理哈希納（Sheikh Hasina）遭推翻後，「孟加拉民族主義黨」再度受到矚目，而吉亞病危的時機相當敏感。

    吉亞曾任孟加拉總理，是哈希納主要政敵。哈希納去年下令鎮壓由學生發起的抗議運動後，最終被趕下台並逃到印度。

    拉曼自2008年旅居倫敦，他昨天在臉書寫道，他能否回到孟加拉「不完全在自己掌控之中」。此言引發對於他面臨政治或法律阻礙的臆測。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播